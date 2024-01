Tabata Amaral apresentará chapa de vereadores do PSB com primeira vacinada e ex-primeira-dama

Os componentes da chapa são a enfermeira Mônica Calazans, primeira vacinada contra a Covid-19 no País; Renata Falzoni, que é cicloativista e fotógrafa; Patrícia Gama, que foi deputada estadual e vereadora; Lúcia França, ex-primeira-dama que concorreu como vice na chapa de Fernando Haddad para governador de São Paulo em 2022; e José Valdo, ex-assessor da Secretaria municipal de Educação.

Além dos futuros candidatos, Tabata apresentará, também, alguns componentes de sua equipe de campanha. Farão parte do grupo: Orlando Faria, que é o ex-presidente do diretório municipal do PSDB, e Vivian Satiro, que foi secretária municipal de Planejamento e Entregas Prioritárias nos anos de 2021 e 2022.