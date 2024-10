Tabata resiste a apelo por ‘voto útil’ e falta de alianças para se consolidar mesmo longe da vitória

Datena, praticamente, não fez campanha. Seus assessores diziam antes do início dos embates que o grande desafio era tornar a imagem de Datena, um apresentador de televisão conhecido e popular, em um administrador capaz de resolver os problemas da cidade. Ele não conseguiu. E a fama que conquistou foi por ter perdido o controle – depois de ter sido muito provado por Pablo Marçal (PRTB) – e arremessando uma cadeira no ex-coach. A se confirmarem os resultados das pesquisas, sairá muito menor do que entrou. Datena não quis falar com a reportagem do Estadão.

Entre os últimos colocados nas pesquisas de intenção de voto, a candidata Marina Helena (Novo), 44 anos, economista, diz que a exceção de algumas situações de preconceito e dos percalços nos debates, a campanha eleitoral foi uma boa experiência e ficou feliz com a oportunidade que o partido lhe deu. Com um filho de seis meses e outro de oito anos, Marina Helena se desdobrou. Fez o possível para manter a amamentação do bebê, enquanto cumpria uma rigorosa agenda de compromissos. “Falei sobre minhas propostas e apresentei minhas ideias e as do partido muito menos do que eu desejava. Mas a direita honesta me vê como uma liderança”. Sai da campanha novamente como a pré-candidata a deputada que almeja ser em 2026.