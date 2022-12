Tarcísio anuncia secretários ligados a Guedes, a Kassab e à PM

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) praticamente concluiu, nesta quarta-feira, 21, a lista de nomes do seu secretariado. O time é repleto de oficiais da PM e aliados do ministro da Economia Paulo Guedes. Há, também, futuros secretários ligados ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O governador fez apenas mistério sobre quem assumirá a pasta da Ciência e Tecnologia.

Ao todo, serão 23 secretarias, entre elas, a nova Secretaria de Políticas para as Mulheres, que será conduzida pela vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos). Também haverá uma pasta especial voltada a Projetos Estratégicos, que terá à frente Guilherme Afif Domingos, coordenador geral do trabalho de transição.

Sonaira Fernandes, futura secretária de Políticas para Mulheres de SP, é hoje vereadora pelo Republicanos. Foto: Divulgação

Outras novas pastas também vão compor a próxima administração estadual de São Paulo, como a Secretaria de Gestão e Governo Digital, que trabalhará na desburocratização e aumento da eficiência do Estado; a Secretaria de Negócios Internacionais, destinada a atrair investimentos no exterior com uma postura mais agressiva e ousada; e a Secretaria de Parcerias em Investimentos para a estruturação de uma carteira de projetos atraentes, a exemplo do que deu certo no Ministério da Infraestrutura.

“Com o anúncio do secretariado, cumpro meu compromisso de ter uma equipe técnica e focada em resultado. O que a gente viu nessa transição é que temos um Estado repleto de oportunidades que podem ser melhor exploradas, que podem trazer mais eficiência. E aí retomo uma fala que fiz durante a campanha de que é preciso acionar algumas alavancas para fazer São Paulo ir ainda mais longe. E retomo a ideia de que temos um caminho para percorrer e mostrar que São Paulo pode mais. Hoje, tenho ao meu lado um time pronto, um time extremamente qualificado, que já sabe onde quer chegar e como vai chegar onde precisamos”, avaliou o governador eleito Tarcísio de Freitas.

Resta ainda ser anunciado o futuro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com o governador eleito, o escolhido já está definido, restando somente a descompatibilização do atual cargo, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Entre os nomes ligados à PM, está o próximo secretário de Administração Penitenciária. O coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo Marcello Streifinger foi chefe do Centro de Operações da Polícia Militar entre 2017 e 2020 e é ligado ao deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL-SP), futuro secretário da Segurança Pública.

Guilherme Derrite, reeleito como deputado federal pelo PL em SP, foi anunciado para a secretaria de Segurança do Estado. Foto: Câmara dos Deputados

A coronel da PM Helena Reis, que está na corporação deste os anos 1990 e tentou, sem êxito, uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, assumirá a Secretaria de Esportes. Ela foi chefe da Casa Militar de São Paulo em 2017, durante o governo Geraldo Alckmin.

Irmão do PM Nelson Santini, o ex-secretário nacional de Justiça Vicente Santini também está entre os nomeados. Ele vai comandar o escritório de Representação do Estado em Brasília. Santini ganhou destaque nos noticiários em 2020, quando foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter utilizado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir à Europa e à Ásia. Santini é amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do chefe do Executivo, e estava como interino do então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quando recorreu à FAB para fazer a viagem. Apesar da repercussão, ele retornou ao Planalto.

Vicente Santini foi exonerado de cargo no Ministério da Justiça por ter usado avião da FAB em 2020. Foto: Rosinei Coutinho/STF

Questionado sobre a polêmica, Tarcísio minimizou e disse que “ninguém pode ser condenado eternamente por algum equívoco”. “Ele cometeu uma falha, pagou por ela”, afirmou.

O ex-ministro Paulo Guedes chegou a ser cotado para assumir uma pasta no governo de Tarcísio, mas acabou recuando. Mesmo assim, nomes ligados a ele dominam pastas relacionadas à Economia. Entre os nomes ligados a Paulo Guedes, está o ex-assessor especial do Ministério da Economia Jorge Luiz Lima, que vai chefiar a secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Lima atuou na assessoria do ministro entre 2021 e 2022. Antes, foi secretário nacional de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação e coordenou um projeto de redução do Custo Brasil.

Jorge Luiz Lima, ex-assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia, assumirá Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foto: Divulgação

O governador eleito já anunciou outros nomes ligados a Guedes, como o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital), o atual chefe da secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz (Assuntos Internacionais), e o economista Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento).

O coordenador do governo de transição, Guilherme Afif Domingos, vai comandar a pasta de projetos estratégicos. Ele foi assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e coordenou o plano de governo de Tarcísio durante a campanha.

O administrador Marcelo Branco foi anunciado como novo secretário de Habitação de São Paulo. Ele faz parte do grupo de transição de governo e colaborou na estruturação do plano de governo de Tarcísio. Branco foi secretário de Transportes durante a gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo.O desembargador aposentado Fábio Prieto será o novo secretário da Justiça de São Paulo. Atualmente, ele é um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública, vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi conselheiro do Conselho da Justiça Federal entre 2014 e 2016 e juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em 2017.

Marilia Marton, de perfil mais técnico e com experiência em gestão pública, vai comandar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ela é formada em ciências sociais e foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura municipal a partir de 2011, quando Kassab era prefeito. Marton ocupou também cargo na Secretaria de Educação do município na gestão Fernando Haddad, sendo subordinada ao então secretário Gabriel Chalita.

Marilia Marton será secretária de Cultura e Economia Criativa de SP. Foto: Divulgação

Também ligado a Kassab, Marcelo Cardinale Branco será secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Ele foi secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, período em que também presidiu a Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (EMURB) na gestão Kassab em São Paulo. Trabalhou ainda como secretário adjunto municipal e estadual de Habitação, presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU), e diretor administrativo da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB).

O ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira Antônio Junqueira de Queiroz foi destacado para comandar a pasta de agricultura e abastecimento no Estado. Queiroz foi diretor tesoureiro da Sociedade Rural Brasileira de 2002 a 2007 e conselheiro da entidade até 2020. Ele faz parte do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), órgão estratégico ligado à Fiesp, e também foi secretário adjunto da pasta da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo de 2007 a 2011.

Marco Antonio Assalve, atual secretário estadual de Transportes Metropolitanos, será mantido no cargo.

O secretariado de Tarcísio

Secretaria de Saúde – Eleuses Paiva

Secretaria de Educação – Renato Feder

Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Gilberto Kassab

Casa Civil - Arthur Lima

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - Natália Resende

Secretaria de Segurança Pública - Guilherme Derrite

Secretaria de Administração Penitenciária - Marcello Streifinger

Secretaria de Comunicação - Lais Vita

Secretaria de Fazenda e Planejamento - Samuel Kinoshita

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Jorge Lima

Secretaria de Negócios Internacionais – Lucas Ferraz

Secretaria de Parcerias em Investimentos - Rafael Benini

Secretaria de Gestão e Governo Digital - Caio Paes de Andrade

Secretaria de Turismo e Viagens - Roberto de Lucena

Secretaria de Políticas para as Mulheres – Sonaira Fernandes

Secretaria de Justiça e Cidadania - Fábio Prieto

Secretaria de Transportes Metropolitanos - Marco Assalve

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Marcelo Branco

Secretaria de Cultura e Economia Criativa - Marília Marton

Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Antônio Junqueira

Secretaria de Desenvolvimento Social – Gilberto Nascimento Júnior

Secretaria de Esportes – Helena Reis

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – A ser anunciado nos próximos dias