Tarcísio de Freitas define Fábio Prieto para Secretaria de Justiça; saiba quem é ele

O desembargador aposentado Fábio Prieto será o novo secretário da Justiça de São Paulo. Atualmente, ele é um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública, vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República.

Prieto é especialista em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Foi conselheiro do Conselho da Justiça Federal entre 2014 e 2016 e juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em 2017. A informação foi adiantada pela ‘Rádio Bandeirantes’ e confirmada pelo Estadão.

Tarcísio de Freitas ao lado dos futuros secretários da gestão paulista Foto: Felipe Rau/Estadão

Prieto também foi presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3/SP-MS). Segundo membros do governo de transição, ele foi indicado por um grupo de empresários ligados ao agronegócio e chega na administração paulista com o objetivo de contribuir com o plano de privatizações do governador eleito.

Até agora, Tarcísio confirmou 13 secretários. Os demais nomes serão anunciados nesta quarta-feira, 20.