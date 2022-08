Conheça as propostas de Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de SP

Candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas tem destacado suas propostas na área de logística e emprego para se fazer conhecido no Estado. No plano apresentado à Justiça Eleitoral, o ex-ministro de Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro afirma que busca um “Estado de economia eficiente, com as contas equilibradas e que valorize as pessoas”.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas durante sabatina Estadão-FAAP; candidato ao governo de São Paulo tem apoio do presidente Jair Bolsonaro Foto: Felipe Rau/Estadão

Ao longo de 43 páginas de propostas, Tarcísio se compromete a finalizar obras paradas ou atrasadas de gestões anteriores, investir em tecnologia e numa política social que seja também sustentável do ponto de vista fiscal. Acompanhe a seguir as principais medidas elencadas e também promessas feitas em entrevistas e debates ao longo da campanha:

Propostas de Tarcísio de Freitas para Emprego e Renda

- Criar HUBs de inovação para encubar e qualificar startups junto às universidades e centros de pesquisa e desenvolvimento

- Democratizar o acesso a crédito, flexibilizando as garantias, prazos e taxas, por meio do Desenvolve SP (Banco do Povo) e demais instituições financeiras

- Implementar o projeto do Jovem Aprendiz Paulista também nas micro e pequena empresas, com capacitação subsidiada e flexibilização na contratação

- Fomentar estratégia para desenvolvimento regional, de acordo com as potencialidades locais, infraestrutura disponível, disponibilidade de mão de obra e acesso ao mercado

- Promover o uso adequado da política de incentivos, que estimulem a permanência e atração de novas empresas, principalmente em regiões carentes de desenvolvimento

- Dar agilidade e informatização aos processos de licenças e alvarás, facilitando recolhimento de tributos, eliminado as obrigações acessórias e fiscalizando

- Reduzir alíquotas aplicadas ao consumo local, iniciando por aquelas majoradas em 2021, reduzindo o preço do consumo diário, como do transporte, planos de internet e telefonia

- Reduzir a alíquota de ICMS sobre veículos automotores, voltando para o patamar anterior e reduzir a alíquota base do IPVA de 4% para 3% (média nacional)

Propostas de Tarcísio de Freitas para Educação

- Recompor e implementar a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica

- Estabelecer novas e mais ambiciosas metas de aprendizagem para os alunos, dando aos estudantes paulistas protagonismo regional, nacional e global

- Aumentar a qualidade e a quantidade de recursos didáticos e educativos nas escolas, como ensino 5.0, bibliotecas digitais e lab mares

- Ampliar a oferta de educação integral nos ensinos Fundamental e Médio, com alimentação de qualidade, tempo de estudo ampliado, currículo integrado e abordagem por projetos

- Ampliar o Programa Forças no Esporte (PROFESP) em parceria com as Forças Armadas para atividades de ensino em tempo integral em escolas municipais e estaduais

- Melhorar a cobertura e a efetividade dos programas de transferência de renda em assistência à educação, focados em alunos e famílias em condições de vulnerabilidade social

- Criar política junto às prefeituras para atendimento de 100% da demanda de creches de zero a 3 anos, em estruturas formalizadas

- Ampliar o apoio à saúde emocional dos dirigentes, equipes gestoras, professores e alunos, visando mitigar os impactos da pandemia sobre a saúde mental

Assista a sabatina Estadão-FAAP com Tarcísio de Fretas

Propostas de Tarcísio de Freitas para a Segurança Pública

- Liderar o uso de tecnologia de ponta e a integração das bases de dados de interesse policial disponíveis nos níveis federal, estadual e municipal no combate ao crime

- Combater sem trégua o crime organizado com o uso de tecnologia, inteligência policial e uso de informações financeiras (Receita Federal, Bacen)

- Valorizar a força policial, com aumento do efetivo das polícias, apoio jurídico à ação policial, revisão do regime de trabalho, carreira e recuperação da imagem

- Rever política das câmeras corporais

- Garantir o direito a toda a população de São Paulo de saber, por meio de mapas inteligentes, quais, quantos e quando os crimes ocorreram na sua ou em qualquer outra rua

- Enfrentar de forma integrada as questões de desordem social, devolvendo a paz e a tranquilidade noturna aos cidadãos das periferias

- Retomar o controle dos criminosos dentro das unidades prisionais, até o nível de cela, com bloqueio de sinal de celular em todos os presídios e uso de tornozeleiras eletrônicas

- Fortalecer a atuação das Delegacias da Mulher, com melhoria das estruturas e ampliação do horário de atendimento, priorizando o atendimento por mulheres

Propostas de Tarcísio de Freitas para a Saúde

- Transformar o Estado em um polo de referência na utilização de saúde digital e telemedicina, levando o sistema a um novo patamar de acesso, resolutividade e satisfação

- Reforçar o sistema de inteligência epidemiológica, construindo plataformas e bancos de dados que contribuam para o rastreamento e avaliação de ameaças à saúde

- Instituir um modelo de governança que comporte maior participação dos municípios envolvidos, com planejamento abrangente, colaborativo e repactuação regional

- Avaliar a capacidade instalada regionalmente levando-se em consideração os leitos inativos para definir a necessidade de abertura de novos leitos

- Reestruturar dentro de um modelo regionalizado a definição de papeis e responsabilidades de hospitais

Propostas de Tarcísio de Freitas para a área Social

- Ampliar projetos de segurança alimentar e de transferência de renda, alinhados aos projetos do governo federal

- Implementar, prioritariamente nas regiões mais vulneráveis, projetos de saneamento ambiental e disposição adequada de resíduos

- Intensificar e ampliar a criação de oportunidades de emprego e renda nas regiões mais vulneráveis, com intuito de promover inclusão social por meio da capacitação profissional

- Trabalhar em conjunto com as prefeituras para melhorar a retaguarda das abordagens à população de rua e prestar os devidos encaminhamentos

- Promover o acolhimento de dependentes químicos para reinserção social, com desintoxicação, capacitação, geração de trabalho e renda

- Implementar o ciclo de tratamento de usuários de forma intersetorial e federativa, para garantir a continuidade do tratamento após reabilitação por meio dos Caps

Propostas de Tarcísio para Habitação

- Aumentar substancialmente a oferta de habitações com fomento do Estado e parceria com a iniciativa privada, com projetos de habitação de uso misto em áreas já urbanizadas

- Promover a regularização da oferta existente, com titulação, urbanização das favelas, regularização fundiária, inclusive com retrofit de imóveis abandonados

- Vamos fortalecer o programa Casa Verde e Amarela, complementando-o com subsídios estaduais e municipais

- Aprimorar o funcionamento Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado) para otimizar o tempo de análise e aprovação de projetos

Agregador de pesquisas Ferramenta calcula cenário mais provável da corrida eleitoral

Propostas de Tarcísio de Freitas para Transportes e Mobilidade

- Estabelecer uma política setorial de transportes de longo prazo, com foco na ampliação da participação dos modais ferroviário e aquaviário na matriz estadual de transportes

- Fomentar os aeroportos e voos regionais, para ampliação da capilaridade e frequência aérea com o Interior

- Melhorar o aproveitamento do Porto de São Sebastião para escoamento do polo industrial do Vale do Paraíba

- Ter como prioridade a conclusão das obras inacabadas, priorizando aquelas com maior grau de execução. Nesse rol enquadra-se o Rodoanel Norte, que finalmente será concluído

- Revisar a política de prorrogação de contratos de concessão existentes, com objetivo de viabilizar incremento de investimentos em detrimento à arrecadação de outorga

- Vamos implementar o Trem Intercidades, com a contratação da operação da linha entre Americana e São Paulo, passando pelas cidades de Campinas, Jundiaí, São Paulo e ABC

Propostas de Tarcísio de Freitas para Cultura e Lazer

- Alinhar as políticas estaduais na área cultural com as políticas públicas do governo federal

- Democratizar o acesso à cultura, estimulando novos agentes culturais e empreendedores artísticos na formação de projetos e criação de novas plateias

- Aumentar a fiscalização das políticas públicas e aprimorar os mecanismos de transparência

- Fortalecer as parcerias com entidades privadas e do terceiro setor para apoio na preservação e na gestão dos equipamentos culturais

- Abrir novas unidades do programa Fábricas de Cultura no Interior do Estado, a partir de parcerias com as prefeituras e, sempre que possível, ocupando imóveis públicos ociosos

- Estimular a geração de emprego e renda por meio das linhas de fomento e da economia criativa

- Incentivar a Educação Física Inclusiva e o Paradesporto, como forma de reabilitação, de inclusão e de lazer, desde competições escolares até de alto rendimento

- Centralizar as atividades que demandem mais recursos em centros regionais de qualidade voltados para a performance de esportes olímpicos

Propostas de Tarcísio de Freitas para Sustentabilidade

- Vamos fortalecer a Política Estadual de Recursos Hídricos, garantindo o suprimento dos setores de abastecimento público, industrial e agrícola

- Implantar políticas de despoluição dos rios, incluindo Pinheiros e Tietê, além do monitoramento da qualidade e quantidade de água das bacias e mananciais

- Avançar na universalização de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, antecipando a meta de universalização de 2033 para 2027

- Reduzir perdas de água na rede existente, sempre com o uso intensivo de tecnologia e ampliação do monitoramento, e ampliar a utilização de água de reuso

- Criar marco legal e institucional, alinhado com as melhores práticas, incentivando o Licenciamento por Adesão e Compromisso (LAC)

- Resgatar o caráter inovador da Cetesb, com fortalecimento de áreas de pesquisa, emergências, análises de riscos, atividades laboratoriais e fiscalização

- Adotar o leilão reverso de embalagens e conscientizar a sociedade, com projetos de educação ambiental

- Desenvolver o Código de Fauna Estadual, considerando os animais de produção para consumo humano, de estimação, de trabalho, selvagens ou os de laboratório

- Ampliar as ações de conservação, proteção, recuperação e reflorestamento, além de criar o banco genético florestal de espécies nativas

- Atuar na descarbonização do transporte, da indústria paulista e das rotas marítimas, incentivando a matriz eólica offshore e a matriz solar

- Promover a integração Lavoura-Pecuária-Floresta como forma de dinamizar e otimizar o uso da terra