Tarcisio escolhe pastor do Republicanos para comandar Turismo em SP

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai anunciar nesta quarta-feira, 30, que o deputado federal Roberto de Lucena (Republicanos) será o secretário de Turismo de São Paulo.

O parlamentar, que é pastor da Igreja o Brasil para Cristo, é o primeiro evangélico que ocupará alto escalão do governo e também a primeira indicação do Republicanos.

Lucena já exerceu o cargo antes, entre 2011 e 2015, na gestão Geraldo Alckmin.

O ex-ministro Gilberto Kassab (PSD) e o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em evento do Esfera Brasil no Guarujá Foto: Beatriz Bulla/Estadão

Com a definição no Turismo, o governador eleito chega ao 6° nome confirmado no secretariado: Gilberto Kassab na secretaria de Governo, Arthur Lima na Casa Civil, Eleuses Paiva na Saúde, Renato Feder na Educação e Natalia Resende na Infraestrutura.

Nesta terça, o governador eleito anunciou que vai criar uma secretaria dedicada ao gerenciamento de projetos de concessão e parcerias público-privadas (PPPs), além de uma dedicada a políticas para mulheres – uma promessa feita na campanha.

A pasta da Mulher deve ser chefiada pela deputada federal Rosana Valle (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria de Desenvolvimento Regional será desmembrada e as áreas, incorporadas na Casa Civil e na Secretaria de Governo.