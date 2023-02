Tarcísio vai unificar 3 benefícios sociais pagos por SP e aumentar valor de R$ 310 para R$ 350

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai unificar três benefícios sociais pagos de forma separada hoje e ampliar o valor total de R$ 310 para R$ 350. A informação foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Júnior, em entrevista à Rádio Eldorado na manhã desta quinta, 19. A medida atinge o Renda Cidadã, Ação Jovem e Vale Gás.

Secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Júnior, vai unificar programas de distribuição de renda em SP Foto: Luiz Vicente Pereira

“Os três vão se tornar um só programa porque, em nossa base de dados, a maioria dos beneficiários se cruzam. Em vez de ficarmos mandando três valores de forma separada vamos unir (os pagamentos) e obter uma vantagem financeira nesse trabalho, que será então revertido entregando um pouco na transferência de renda”, explicou o secretário. A medida deve ser implementada até o início de abril, quando se completam cem dias da gestão.

Gilberto Nascimento Júnior também afirmou que faz parte dos planos da secretaria ampliar o número de unidades do Bom Prato que funcionam no modelo Dark Kitchen, ou seja, que produzem alimentos e os distribuem pela cidade. Hoje, a maior parte dos estabelecimentos prepara a refeição e a serve no local.

“Vamos lançar no programa dos cem dias uma nova modelagem do Bom Prato, com mais unidades no sistema Dark Kitchen, que são as unidades móveis, trazendo uma economia para o governo e uma distribuição maior dessas refeições”, disse. Marca dos governos tucanos, o programa foi criado no ano de 2000 e distribui cerca de 130 mil refeições por dia a partir de uma rede composta por 73 endereços fixos e 27 móveis. Usuários pagam R$ 1 pelo almoço e janta e R$ 0,50 pelo café da manhã.

Entre os projetos citados na entrevista, ele destacou também a promessa de criar mais uma casa de passagem para refugiados, em função, especialmente, da concentração de afegãos no aeroporto de Guarulhos. Segundo Gilberto Nascimento Júnior, aproximadamente 50 dormem no local todos os dias.

O Afeganistão segue em conflito desde o fim do ano passado, quando o grupo armado Taleban retomou o controle do país. O Brasil passou a oferecer, então, um visto humanitário para receber refugiados, encaminhando aqueles que não tinham recursos para centros de acolhimento. Com o tempo, as vagas nesses espaços tornaram-se insuficientes, e afegãos passaram a se aglomerar no aeroporto especialmente desde agosto.

Cracolândia

O governo Tarcísio prepara mudanças na forma de abordagem dos usuários da cracolândia, na capital. De acordo com Gilberto Nascimento Júnior, a ação não será baseada apenas na repressão policial. mas no acolhimento dos viciados. O secretário disse que, em conjunto com outras secretarias, a pasta deve ampliar o número de vagas para tratamento e internação.

Usuários da cracolândia, no centro de São Paulo, serão alvo de novo programa do Estado Foto:

“Queremos fazer tudo de maneira coordenada com o prefeito Ricardo Nunes, com quem temos uma conversa direta. Não podemos cometer os mesmos erros do passado. Não será simplesmente uma ação de repressão, mas especialmente o acolhimento. Temos pessoas ali que estão em estágio avançado e demandam de um tipo de tratamento. Outras que entram e saem da cracolância e precisam de outro acompanhamento. E vários outros formatos”, disse.

O secretário ainda quer incentivar pelo interior a criação de casas de passagem para os usuários. Ele afirmou já ter firmado convênios com Guarulhos e Osasco e, depois, Itaquaquecetuba, todas na Grande São Paulo.