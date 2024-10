Trem, ônibus e Metrô terão gratuidade em São Paulo para o segundo turno

O governo estadual informa que a medida também inclui as linhas de ônibus da EMTU que passam por municípios com votação. Linhas que conectam municípios sem segundo turno, no entanto, não terão a isenção de tarifa.

A programação das linhas metropolitanas seguirá o cronograma usual de domingos e feriados, com possibilidade de aumento de veículos. Na capital paulista, a frota de ônibus contará com 1,9 mil veículos adicionais, totalizando 6,8 mil, para facilitar o acesso aos locais de votação, com tarifa gratuita, como ocorre normalmente aos domingos. O passageiro deve utilizar seu bilhete único e passar pela catraca sem desconto de créditos.