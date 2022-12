Veja novos salários de presidente, deputados e ministros aprovados pelo Congresso

Nos últimos dias úteis do ano, o Congresso Nacional aprovou reajustes para diferentes carreiras do funcionalismo público. Os próprios parlamentares serão beneficiados com aumentos; no caso do presidente da República, o incremento no salário será de 50%. Outros cargos que terão alta no pagamento serão os de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de funcionários do Tribunal de Contas da União (TCU). No caso do STF, o reajuste terá efeito cascata em todo o setor público, já que o salário de um ministro é o máximo que um funcionário do governo pode ganhar.

Os vencimentos serão reajustados de forma escalonada; no caso de presidente, senadores e deputados, os salários passam a R$ 39.293,32 a partir de 1º de janeiro de 2023; a R$ 41.650,92 em 1° de abril de 2023; a R$ 44.008,52 em 1° de fevereiro de 2024, e a R$ 46.366,19 em 1º de fevereiro de 2025. De 2023 a 2026, o impacto financeiro na Câmara será de R$ 144,1 milhões. No Senado, R$ 23,3 milhões. No governo federal, R$ 10,8 milhões.

Veja abaixo os valores aprovados.

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional. Foto: Pedro França/Agência Senado

Novos salários de presidente, parlamentares e ministros