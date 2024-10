Vice-presidente do PSB-SP entra na coordenação da campanha de Guilherme Boulos

O apoio oficial do PSB à candidatura de Boulos, que enfrentará o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em segundo turno no dia 27, deve ser formalizado ainda nesta semana. Na quinta-feira, 17, a Executiva Nacional do partido se reunirá para discutir os apoios regionais no segundo turno. Após o encontro, haverá um anúncio sobre as alianças nos municípios onde há disputas em aberto.

Além disso, está previsto um evento com Boulos e Alckmin para a próxima semana. Alckmin já expressou interesse em participar da campanha do deputado federal psolista em São Paulo.