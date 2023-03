O repórter Felipe Frazão, enviado especial do Estadão à China, comenta o cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático. O encontro de chefes de Estado com o presidente chinês, Xi Jinping, não ocorrerá porque o mandatário brasileiro se recupera de uma pneumonia e de uma infecção pelo vírus da influenza A e foi orientado pela equipe médica do Palácio do Planalto a adiar o compromisso internacional.