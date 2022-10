Wanderlei Barbosa, do Republicanos, é reeleito governador do TO

Wanderlei Barbosa, do Republicanos, foi reeleito neste domingo (2) governador do Tocantins para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito com vitória no primeiro turno.

Com 82,54% das urnas apuradas, o candidato recebeu 392.276 votos, o que representa 58,37% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Ronaldo Dimas (PL), com 154.352 votos. O terceiro colocado, Paulo Mourão (PT), somou 70.511 votos.

Wanderlei Barbosa tem 58 anos, é natural de Porto Nacional (TO) e foi eleito para segundo mandato. Em 2018, foi eleito governador pela primeira vez. Antes, em 2010 foi deputado estadual, cargo para o qual foi reeleito em 2014.

Votos dos candidatos a governador do Tocantins

Wanderlei Barbosa (Republicanos): 392.276 votos (58,37%)

Ronaldo Dimas (PL): 144.466 (23,09%)

Paulo Mourão (PT): 71.366 (10,45%)

Irajá (PSD): 47.865 (7,01%)

