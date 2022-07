Wilson Witzel, inelegível, é escolhido candidato ao governo do Rio pelo PMB

RIO - Governador do Estado do Rio eleito em 2018 pelo PSC e afastado do cargo em agosto de 2020 por acusações de corrupção, Wilson Witzel foi escolhido neste sábado, 30, candidato a governador na eleição de outubro pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Mas, cassado pelo Tribunal Especial Misto em 30 de abril de 2021, ele também teve os direitos políticos suspensos por cinco anos, então está inelegível.

Witzel tenta reverter a inelegibilidade com recursos judiciais, mas até agora não conseguiu nenhuma decisão favorável. Na prática, portanto, a escolha deste sábado não permite que ele se candidate.

Ex-governador do Rio Wilson Witzel depõe na CPI da Pandemia no Senado. Foto: Gabriela Biló/ Estadão Conteúdo - 16/06/2021

O PMB tinha dois pré-candidatos a governador, Witzel e o coronel Emir Laranjeira. A escolha ocorreu durante a convenção estadual do PMB no Rio, durante a qual 120 pessoas puderam votar, entre candidatos a deputado federal e estadual e membros da Comissão Executiva estadual. O ex-governador venceu por 59 votos a 56.

“Estou muito feliz com a vitória nesse processo democrático intrapartidário, onde fui escolhido pela convenção estadual do PMB para concorrer ao governo do Estado do Rio”, afirmou Witzel, segundo nota emitida pelo partido.