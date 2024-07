112 padrinhos e 5 noivas: veja como foi o casamento em SP que viralizou nas redes

O motorista Emerson Antonio Fracasse tem 50 anos e leva noivas para seus casamentos há mais de 30. E, em mais de três décadas ajudando a realizar os sonhos de tantos casais, essa foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de carregar cinco noivas. O casamento quíntuplo que chamou atenção nas redes sociais no último fim de semana aconteceu em Nuporanga, interior de São Paulo. Cinco primos de uma mesma família resolveram celebrar suas uniões juntos.

Casamento quíntuplo aconteceu neste fim de semana em Nuporanga, interior de São Paulo e chamou atenção nas redes sociais. Foto: Emerson Antonio Fracasse/Acervo Pessoal

PUBLICIDADE A cidade, que tem 7.391 habitantes, segundo o Censo 2022, foi o local da festa que recebeu quase mil convidados, cinco casais de noivos e um pequeno exército formado por 112 padrinhos e madrinhas. O trabalho de encaminhar as noivas para a realização do sonho delas foi de Emerson, que é morador de Sertãozinho, que fica perto da cidade onde o casamento aconteceu. “Foi uma uma emoção e, apesar delas parecerem tranquilas, percebi que as fiosionomias de todas mudaram quando chegamos na igreja. Elas ficaram mais nervosas e ansiosas”, lembra Emerson. “E essa emoção tomou conta de todo mundo.”

Mesmo sendo uma limusine, Emerson conta que precisou de um esquema de logística especial para levar todas as noivas para a cerimônia. “Quando eu passei o orçamento e uma das noivas me disse que eram cinco, eu tive que pensar em como seria”, explica. No fim das contas, deu tudo certo.

Mesmo que o carro caiba 10 pessoas, Emerson achou melhor dividir as mulheres em duas viagens, afinal, tem o vestido, que ocupa um certo espaço e sempre tem aquela pessoa que vai junto para segurar a mão da noiva para ajudar no nervosismo, né? Então, ficou assim: primeiro ele pegou três delas que estavam em um hotel, depois ele passou em um salão de beleza para levar as outras duas.

“Foi um momento mágico da minha empresa”, celebra o motorista, que ao longo de tantos anos levando pessoas para seus casamentos acumula histórias para contar. “Se eu parar para falar, a gente não acaba hoje”, brinca.

Depois da cerimônia, o motorista também levou os casais para o espaço onde aconteceu a festa, um salão grande o bastante para caber os quase mil convidados dos cinco casais. “Imagina o tamanho da loucura, foi uma experiencia única”, diz. “Além disso, eles estavam rodeados de profissionais competentes por todos os lados e essa emoção tomou conta de todas as equipes”, finaliza.