Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa ao menos 4 mortos no interior de SP

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas conforme apuração inicial da Artesp, o ônibus, que trafegava no sentido Oeste, colidiu lateralmente com o micro-ônibus, que trafegava sentido Leste, Os veículos rodaram na pista, que é do tipo simples, até ficarem imóveis no acostamento.

Duas das vítimas fatais estavam no ônibus, que ia do município de Ipeúna ao de Charqueada, também no Estado de São Paulo. O restante dos feridos ou mortos estavam no micro-ônibus, que saiu de São Pedro com destino a Rio Claro.