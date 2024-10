Aparecida tem novidades neste ano; festa para a santa inclui show de Daniel e missas

Cerca de 350 mil romeiros devem visitar o Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, interior de São Paulo, entre o início do mês até o sábado, 12, dia da Padroeira do Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos 33 mil peregrinos devem fazer o percurso a pé, 10% a mais que em 2023 - autoridades recomendam cuidado para evitar acidentes.

O Santuário Nacional recebe todos os anos cerca de 12 milhões de devotos. O complexo tem capacidade para 75 mil fiéis e é considerado o maior templo mariano (dedicado à Virgem Maria) do mundo e o segundo maior católico, perdendo só para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Vista do bondinho para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Oficialmente a festa começou no dia 3 de outubro e continua até o dia 12, dia da Santa e quando ocorre a Festa Solene. Todos os dias, às 15h e às 19h, acontecem as novenas com o tema do ano: “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”.

A visitação durante a época festiva é uma chance de ver o novo monumento do complexo, em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina. A escultura reproduz, em um mosaico de tamanho original, a imagem da santa, que apareceu estampada na tilma (espécie de manto) do indígena Juan Diego, no México, em 1531.

Monumento à Virgem de Guadalupe foi inaugurado no Santuário Nacional de Aparecida Foto: Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida

PUBLICIDADE A imagem deu origem à devoção em terras mexicanas e depois se espalhou pelo continente. Além dela, o complexo hospeda monumentos dedicados à Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Nesta quinta-feira, 10, às 20h45, acontece o Festival da Padroeira, com apresentações musicais gratuitas no complexo. Neste ano, o evento conta com a participação da Orquestra Pemsa (projeto fruto de uma obra social mantida pelo Santuário Nacional) e de cantores como Daniel (anfitrião do Festival da Padroeira, com participações desde 2017), Kell Smith e Maurício Manieri.

Na sexta-feira, 11, a Procissão Memória e a caminhada até o Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem de Nossa Senhora há 307 anos.

No sábado, 12, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, serão celebradas seis missas. A principal acontece às 9 horas e será presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes. Na homilia, ponto alto da missa, tradicionalmente o celebrante aborda temas de relevância nacional. Ao longo do dia, haverá uma vigília, a consagração de Nossa Senhora e a procissão solene.

Capela das Velas, dentro do Santuário em Aparecida. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Cidade também ganhou novo parque

A devoção da cidade do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, começou em 1717, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia lançaram suas redes no Rio Paraíba e retiraram das águas uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de barro. Por ter surgido nas águas do rio, a “mãe do Céu morena” ganhou o nome de Aparecida e se tornou a padroeira do Brasil.

O Parque Três Pescadores, inaugurado em julho, promove justamente uma “experiência de fé e devoção”, no local do encontro da imagem, às margens do Rio Paraíba do Sul. O espaço fica a 2,7 km do Santuário Nacional.

Opção de passeio de barco no Rio Paraíba do Sul, em Aparecida. Foto: Joao Athaide

Quem chega por ali, pode fazer um percurso ecológico, com guias especializados, até a réplica da Vila dos Pescadores, que acolheu os primeiros devotos da Santa. O caminho é recheado com painéis que apresentam os primeiros milagres atribuídos à imagem e um Refúgio das Aves, que abriga espécies ameaçadas da fauna nacional.