Barra Funda, Vila Andrade e outras: quais regiões de SP cresceram mais nos últimos anos?

A população do município de São Paulo aumentou menos de 2% de 2010 para 2022, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, alguns distritos da cidade se tornaram muito mais populosas ao longo desses 12 anos, enquanto em outras a população encolheu.

Vista aérea do Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de SP Foto: Pedro/Adobe.Stock

Maior metrópole do Brasil e uma das maiores metrópoles do mundo, São Paulo tem 11,451 milhões de habitantes, conforme o último Censo.

O instituto divulgou nesta quinta-feira, 14, os dados agregados por setores censitários e os trajetos dos recenseadores do Censo de 2022, que permitem análises mais detalhadas a nível territorial. Os setores censitários são a menor unidade territorial de coleta e divulgação de dados do Censo. O distrito da Barra Funda, na zona oeste, foi o que registrou o aumento mais expressivo no número de residentes na capital. A população mais que dobrou - cresceu 132%, chegando a 33.436 pessoas em 2022. Em segundo lugar está o Marsilac, distrito do extremo sul, que cresceu 39%, bem abaixo do primeiro colocado, seguido pela Vila Andrade, também na zona sul, com aumento de 33%.

Já o distrito da Bela Vista, na região central, foi o que teve maior redução proporcional no número de residentes (14%). Perdeu quase 10 mil pessoas em 12 anos, caindo para 60 mil residentes em 2022. Segundo distrito que mais “encolheu” em termos populacionais, o Alto de Pinheiros registrou queda de 13%, com cerca de 37 mil pessoas em 2022.

Em 2022, mais distritos - 51 - tiveram aumento populacional na cidade do que os que apresentaram queda, um total de 47.

O distrito do Grajaú foi o mais populoso do município em 2022, com 384.873 pessoas.