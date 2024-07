Bebê recém-nascido é encontrado no banheiro de UPA em São Bernardo

Um bebê recém-nascido foi encontrado no banheiro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Bernardo do Campo, na região do ABC, na tarde deste domingo, 21. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta localizar a mãe, e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

A criança foi encaminhada ao Hospital da Mulher, onde permanece sob cuidados médicos. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o quadro de saúde é estável e não houve intercorrências desde a internação. “No momento, passa por exames e medicações e não há previsão de alta”, diz trecho de nota.

Bebê foi encontrado no banheiro da UPA Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Foto: Reprodução/Google Street View