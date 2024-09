Com este calor em que parece ser verão o ano todo, parques com piscinas climatizadas, coqueiros espalhados e brincadeiras na água são boas opções. Só o Estado de São Paulo tem 17 parques aquáticos, segundo a Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra), com diferentes tamanhos, preços e atrações.

Em agosto, a Themed Entertainment Association (TEA), divulgou o ranking dos parques temáticos mais visitados do mundo em 2023. Entre os parques de diversões - o ranking América Latina destacou o Beto Carrero World e o Hopi Hari. Já para a categoria da diversão com água, o Brasil levou seis das primeiras dez posições (e quatro estão em São Paulo).

Os locais oferecem espaços para comida, hospedaria e até atrações fora d’água, como fazendinhas. Além disso, é levado em conta o fator novidade: novas atrações e experiências diferentes.

Thermas dos Laranjais

Olímpia, a 429 km de São Paulo, é a grande campeã. Segundo a Climatempo, nem é uma cidade tão quente assim - a média anual é de 24,5ºC, com máximas chegando a 29,3ºC, mas alternativas para se refrescar não faltam. É justamente ali que estão dois parques aquáticos do ranking internacional.

Vista aérea do espaço de piscina com ondas do Thermas dos Laranjais, em Olímpia Foto: Rogério Parra

PUBLICIDADE “O Brasil tem relação especial com parques aquáticos e isso tem muito a ver com o nosso clima. O calor é quase constante em grande parte do País, e o brasileiro adora aproveitar o tempo ao ar livre, especialmente quando pode se refrescar”, diz o arquiteto Jorge Noronha do Thermas dos Laranjais, o 2º mais visitado do mundo e o 1º da América Latina.

Segundo ele, a ideia é combinar diversão e descanso, com brinquedos radicais até opções para relaxar. No caso do Thermas, são mais de 60 atrações espalhadas ao longo dos 300 mil m². Um dos favoritos do público é a montanha-russa aquática, a primeira lançada no Brasil, com um sistema de disparo das boias em subida e 370 metros de extensão.

Além disso, o parque abriga cinco pistas de toboáguas, a primeira piscina meia lua de surfe do mundo, passando por praias com ondas e rio lento com algumas corredeiras. E assim, se o dia não estiver tão quente, não se preocupe: a água não estará gelada.

Isso porque a maioria das atrações conta com águas quentes provindas do Aquífero Guarani e todas as atrações têm o suporte de monitores e salva-vidas.

Thermas dos Laranjais

Endereço: Av. do Folclore, 1543 - Olímpia

Valor: R$ 140 (inteira)

Horário de funcionamento: de segunda a segunda, das 09h às 17h

Mais informações: www.termas.com.br/





Hot Beach

A 2,5 km dali, o Hot Beach, 5º lugar no TEA, também é lugar de destaque. São mais de 15 atrações e espaços temáticos de lazer. Além dos pacotes exclusivos que dão acesso a espaços únicos, como as Cabanas Chandon e os Bangalôs Oásis, cujas locações já incluem kit de bebidas e petiscos.

Rio Eba, um rio lento que o visitante explora com boias e Hot Beach Resort ao fundo Foto: Divulgação/Hot Beach Olímpia

A atração que reúne a família toda é o Rio Eba, um curso d’água lento em que se desliza com boias passando sob a cachoeira artificial. Quem gosta de aventuras prefere o Hot Pipe, brinquedo em forma de pista de skate em que se desliza de boia ou o Tirô do Parafuso, tirolesa que corta o parque aquático (atração seca).

Diferentemente de outras piscinas com ondas, por ali, é a atração funciona quase um “mar falso”. Afinal, o espaço tem tudo que uma praia repune: areia fofinha, coqueiral, mesas na areia e até bar da praia.

Magic City

“Buscamos proporcionar uma experiência completa para todos os visitantes, de todas as idades, desde os que gostam de aproveitar as piscinas até os que desejam estar em contato direto com a natureza ao redor”, diz Gabrielly Bueno, gestora de marketing do Magic City, parque em Suzano e 10º da lista. A proposta, segundo ela, é de uma visita sensorial.

Complexo de tobogãs Oceânica do Magic City, em Suzano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Por ali são 16 atrações, mais de 15 estabelecimentos alimentícios, três hospedagens e um resort a caminho. Em 2023, receberam 763 mil visitantes, alta de mais de 23,8% ante 2022. Por ser bem perto da capital (cerca de 1h30 de viagem), o parque recebe muitos paulistanos e moradores do ABC paulista.

O ambiente é bem familiar. Por isso mesmo, nenhuma das piscinas é muito funda e em vários cantos do parque é possível ver cadeiras de tomar sol perto do complexo de tobogã infantil. Para ajudar, o parque conta com wifi gratuito e loja de souvenir. Há também produtos como protetor solar e capas impermeáveis para celular.

Em contraste com essa mordomia, o brinquedo mais disputado, ao menos no dia que visitamos, era o mais radical: o Maverik. Trata-se do maior tobogã do parque, que pode chegar a até 60 km/h na descida de 12 metros.

Magic City Water Park

Endereço: Estrada do Pavoeiro, 8870 - Suzano

Valor: a partir de R$ 39,90 (inteira)

Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 17h

Mais informações: www.instagram.com/magiccitybr/





Thermas de São Pedro

Outro que fica pertinho de São Paulo é o Thermas de São Pedro (até junho conhecido como Thermas Water Park). Dentre os 85 mil m² de parque, 8 mil pertencem ao maior parque infantil da América Latina, divididos em área baby (com brinquedos para crianças de até 6 anos), área infantil (para a faixa de 7 a 12 anos) e o Rio Lento (para todas as idades).

Há ainda um Castelo de Doces, com decoração toda tematizada, inspirada na loja Candylicious, de Dubai, com muitas cores e um cardápio com diversos sabores.

Piscina infantil do Thermas de São Pedro Foto: Yuri Komatsu

“Todos os meses, buscamos diversificar a programação. Em setembro, aos sábados e domingos teremos o Thermas das Nações, no qual a cada final de semana, uma nação será representada com comidas típicas, música ao vivo, apresentações culturais e atividades divertidas para a família. E também teremos a 2ª edição do Na Onda Festival, que reúne parque e show, realizado em um palco montado na piscina de ondas e com megaprodução”, conta Miguel Diniz, CMO do parque.

Quem quer ficar mais tempo pode reservar um quarto no São Pedro Thermas Resort. A hospedagem dá acesso ao parque, além dos restaurantes, ofurôs, academia, SPA, salas de massagem, bares, PUB e Trattoria e cinema, que fazem parte do complexo.

Thermas de São Pedro

Endereço: Rodovia SP 304 - Km 189 - São Pedro

Valor: a partir de R$ 54,90 (inteira)

Horário de funcionamento: de quinta a segunda, das 9h às 17h

Mais informações: www.thermas.com.br