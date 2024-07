Hopi Hari, parque aquático, outlet e restaurante: dicas de diversão pela Rodovia dos Bandeirantes

Os dias de férias na cidade, muitas vezes, são marcados por trânsito e lugares lotados. Uma das saídas para fugir da multidão é uma fuga rápida de São Paulo. Há quem aproveite a viagem para visitar a família ou alguma cidade perto (confira nossa lista de lugares já visitados pelo Bate-Volta SP), mas por que não aproveitar os pontos estratégicos de brincadeira e diversão da própria estrada?

A Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, é famosa justamente por seus pontos turísticos do km 72, conhecido como Distrito Turístico Serra Azul. Ali, além do Shopping SerrAzul, resorts e outros projetos em expansão, é onde ficam os parques Hopi Hari e Wet'n Wild e o Outlet Premium São Paulo. O primeiro, criado em 1999, é um dos parques de diversões mais visitado por paulistas e paulistanos - apesar de todas as crises. São mais de 40 atrações espalhadas dentro dos 760 mil m², incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina.

Hopi Hari é um dos mais tradicionais destinos de férias perto de São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

No fim de 2023, o parque inaugurou três brinquedos novos: Vamvolari, que simula um voo de uma ave, no qual o visitante vai deitado, girando em círculos; Aribabobbi, espécie de barco viking em formato de barco de marinheiro e o Bugabalum, que simula um voo de balão para todas as idades.

Além disso, houve o relançamento de alguns já conhecidos, novas decorações e novos shows de entretenimento dentro do Teatro Klap Klap e do Saloon di Hopi Hari.

No mês que vem, o Hopi Hari se prepara para a Hora do Horror 2024, que será a mais extensa da história do parque: de 16 de agosto até 4 de novembro. Segundo o parque, “a edição deste ano, intitulada XIV - O Mais Real de Todos os Medos, promete uma imersão completa inspirada no século XIV, um período sombrio da Idade Média”.

Para o evento, serão quase 150 atores e dançarinos com figurinos e maquiagens elaboradas, além de show de abertura, balada e show de encerramento. Nesses dias o parque funcionará das 11h às 20h30, com a Hora do Horror programada para a faixa das 18h às 20h30.

Vamvolari é uma das novas atrações do Hopi Hari Foto: Alex Silva/Estadão

Para aqueles que gostam de parques aquáticos, o Wet’n Wild fica logo ao lado, com diversas atrações em tobogãs e piscinas. Uma das mais concorridas é o Meteor, tobogã com altura equivalente a um prédio de 13 andares e inclinação de 70 graus, que simula queda livre a 40 metros de altura. Nos dias mais frios, é importante lembrar que o parque conta com água aquecida entre 26ºC e 28ºC.

Para o mês de julho, eles lançam o Super Férias, programação durante o dia todo para toda a família. Festas de espuma, apresentações musicais, show de luzes e queima de fogos são algumas delas. Além disso, o parque torna gratuita a entrada de crianças de até 6 anos.

Aliás, seguindo na Bandeirantes até São Pedro, você também pode visitar outro parque aquático, o Thermas Park. Além das atrações aquáticas como piscina de ondas, parque infantil e complexo de tobogãs, tem fazendinha e espaço dedicado aos dinossauros.

O 'Vortex' é uma das atrações que chamam a atenção dos visitantes. Depois de uma queda de 24 metros, um funil gigante para cair na piscina! Foto: Alex Silva/Estadão

Mas, voltando ao quilômetro 72, o Outlet Premium São Paulo, com 29.180 m² de área construída, dividida entre lojas e parques para crianças e pets, é uma boa opção para o time que não é fã de tantas aventuras.

"Fomos o primeiro outlet criado no País, em 2009″, conta Ana Soares, superintendente do espaço. "Por aqui estimulamos o brincar livre, o lúdico, para tirar as crianças de tela e incentivando-as a correr na área aberta, interagir com o verde", exemplifica. Dentre as mais de cem lojas, algumas são as maiores do Brasil e outras foram as primeiras a chegar por aqui. É o caso da Crocs e da Baby R Us. Segundo Ana, isso permite que as lojas ofereçam descontos mais atraentes que em outros outlets. "Para oferecer mais conveniência e conforto para nossos clientes, temos um transfer exclusivo que sai da região da Barra Funda todos os finais de semana", conta ela. A opção é gratuita e sai por volta das 9h da manhã de São Paulo, com retorno marcado às 16h. Veja mais informações aqui.

Considerada uma das rodovias mais bem conservadas do Brasil, a SP-348 conta com 160 km de extensão, indo de São Paulo até Cordeirópolis. No caminho, no entanto, há Hortolândia, onde fica o Pesqueiro do Chico, estabelecimento familiar dedicado à pesca.

“Aqui temos duas modalidades de pesca: a esportiva, na qual é utilizado o anzol sem fisga pra preservar a vida do peixe; e a pesca por quilo, em que o cliente pode levar o peixe para casa já limpo”, explica Arthur Silverio, gerente geral do lugar.

Enquanto os pescadores mais experientes ficam no lago dois (por quilo), no lago um é o espaço de os pais ensinarem os filhos a pescar. “Temos muito exemplares de até 25 quilos. O pessoal costuma pegar, tirar foto e colocar ele de novo no lago. Lembrando que sempre tem um funcionário por perto para ajudar”, acrescenta ele.

O espaço também conta com uma fazendinha com cavalos, porquinhos da índia, carneiros, coelhos e galinhas de estimação que podem ser acariciados e alimentos pelas crianças. Ao lado, fica o restaurante com opções de petiscos e refeições.

Pai e filho pescam juntos no Pesqueiro do Chico Foto: Alex Silva/Estadão

Diversão para as crianças

Com poucos quilômetros de estrada é possível chegar em Jundiaí. Por lá, existem dois lugares imperdíveis para alegrar os pequenos: Mundo das Crianças e Jumpark.

Focado em crianças de todas as idades, o parque público oferece 14 quadras esportivas, diversos brinquedos, incluindo casa na árvore, pista de skate e parkout, além de outras coisas, com foco no lazer, esporte e cultura.

Em julho, o espaço recebe programação especial inspirada nas brincadeiras de rua. As atividades serão realizadas sempre de terça a quinta, às 10 e às 15 horas. Nas tardes de sextas haverá contação de histórias e aos finais de semana, apresentação de teatro de bonecos.

Importante lembrar que algumas das atividades exigem uso de tênis e que, por ser um parque público, os pais devem ficar ao lado dos pequenos todo o tempo. Mas depois dá para aproveitar o Parque da Cidade, que fica ao lado e oferece jardim japonês, centro náutico, pista de caminhada.

“Além do espaço de 170 mil m² do Mundo das Crianças, até agosto de 2024 pretendemos entregar a nova área ‘Espaço das Águas’, que vai abrigar 14 quiosques para piqueniques e encontros, uma praia, pedalinhos, espelho d’água, estação de calistenia, trilhas de caminhada e ciclovia e uma área cercada para pets”, diz o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PL).

Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes 1 / 8Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Os pequenos fazem questão de acordar cedo para aproveitar os brinquedos do Mundo das Crianças Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Hora do Terror 2024 é a grande aposta do grupo Hopi Hari Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Diferencial do Outlet Premium São Paulo são áreas de brincar para crianças e pets Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Outra novidade do Hopi Hari é o Aribab Obbi Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Ovelhas da fazenda do Pesqueiro do Chico Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Cavalos aguardam ansiosamente a hora da comida no Pesqueiro do Chico Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Meteo é a atração mais famosa do Wet'n Wild Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Bate-Volta SP: Rodovia dos Bandeirantes Atração 'Foguete', logo na entrada do Mundo das Crianças Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Já no Jumpark, parque de trampolins com mais de 2,3 mil m² para qualquer pessoa de até 120 quilo, a criançada pode gastar as energias pulando e fazendo as gincanas do parque, enquanto os pais ficam na área ‘JumpBarbecue’, com bar, petiscos e música ao vivo.

Para brincar, basta ter um par de meias que cumpram os requisitos ABNT, ou seja, completamente fechadas. Caso não tenha, é possível comprar por lá (R$ 25). Além do uso diário, o espaço oferece eventos fechados para grupos, como festa somente de adultos ou festa do pijama.

O que melhor para gastar a energia da criançada do que brincando de pular? Jumpark oferece opções Foto: Alex Silva/Estadão

Serviço

Hopi Hari

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, Km 72,5

Horário de Funcionamento: de quinta a terça, das 11h às 19h

Valor: Ingresso a partir de R$ 129,90 | Estacionamento pago à parte: R$ 60

Mais informações: www.hopihari.com.br/

Wet’n Wild

Endereço: Estrada Serra Azul, 1000

Horário de funcionamento: de quinta, domingo e segunda, das 9h às 19h. Sextas e sábados, das 11h Às 20h. Fechado às quartas e terças.

Valor: Ingresso a partir de R$ 99,00 | Estacionamento pago à parte: R$ 60

Mais informações: www.wetnwild.com.br

Outlet Premium São Paulo

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, km 72

Horário de funcionamento: aberto diariamente, das 9h às 21h

Mais informações: www.outletpremium.com.br

Pesqueiro do Chico

Endereço: Estr. Mun. Pedrina Guilherme, 1200

Horário de funcionamento: De quinta a terça. Pesca das 7:30 ás 18h | Restaurante: 11 ás 17:30

Valor: R$ 55 o dia para homem e R$ 45 para as mulheres; crianças até dez anos isentas. Pesca por quilo: R$21, 90 o quilo da tilápia e 24,90 o quilo do Pacu. Oferecem limpeza do animal até 17h30.

Mais informações: www.instagram.com/pesqueiro.dochico/

Mundo das Crianças

Endereço: Rodovia João Cereser, Km 64+400

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 7 às 17 horas – os portões fecham às 16 horas.

Valor: gratuito, porém, aos finais de semana, feriados e emendas, é necessário agendar pelo site www.mundodascriancasjundiai.com.br/. Além da visita ao parque, há agendamentos para as pistas de skate adulto e infantil, quadras e Jardim da Mobilidade.

Jumpark

Endereço: Al. dos Ipês, 101 - Jundiaí

Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 11h às 22h. Sextas e sábados, das 11h às 23h e domingos, das 11h às 21h. Fechado às segundas.

Valor: 1 hora: R$ 69,90 | 2 horas: R$ 89,90 | ilimitado: R$ 109,90

Mais informações: www.jumpark.com.br