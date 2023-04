Campos do Jordão tem mirantes, trenó de montanha, teleférico repaginado e mais novidades; conheça

O friozinho já deu as caras e Campos do Jordão celebrou o aniversário de 148 anos neste sábado, 29, lotado de turistas. O feriadão de 1° de Maio também é a oportunidade de visitantes conhecerem as novidades que abriram recentemente na cidade paulista, como um trenó de montanha que chega a quase 40 quilômetros por hora, um mirante com o formato de uma mão gigante e uma passarela instagramável repleta de guarda-chuvas coloridos.

Trenó de montanha traz adrenalina ao passeio no Parque do Capivari Foto: Felipe Rau/Estadão

As novas atrações ficam divididas entre o centrinho do bairro Vila Capivari, em meio a outras opções de passeio já tradicionais (bonde e maria-fumaça), e em parques privados, no meio da natureza. Mas prepare o bolso: os preços estão na casa de algumas dezenas de reais (ou mais).

Neste sábado, 29, os locais começaram a encher longo pela manhã. Turista de Nova Friburgo (RJ), o músico Naaman Heckert, de 28 anos, dá a dica de chegar perto da hora de abrir. “Dá para fazer a foto mais tranquilamente (do Parque Capivari).”

O escriturário Arthur Waldhelm, de 35 anos, avalia que os espaços poderia oferecer combos de atrações. “O teleférico é um pouco caro (R$ 50). Um pacote família incentivaria”, diz. Já o autônomo Jonatan Casquel, de 35 anos, também reconhece que os preços não são baratos, mas quis garantir a diversão: duas viagens de trenó da filha Alice, de 5 anos: uma com a mãe e a outra com o pai.

Parque Capivari tem trenó, teleférico e pista de patinação

Um dos espaços com mais novidades é o Parque Capivari, que passou por grande reforma na pandemia, feita pela concessionária Eco Parque, que tem contrato até 2049.

“O parque de antes deixou de existir. Foi construída nova estrutura, desde o piso até a plantinha, com mais modernidade e tecnologia”, diz o diretor-geral do parque, Rafael Montenegro. Até a água do lago foi trocada, segundo ele, que fala em R$ 90 milhões de investimentos.

Lago do Parque Capivari ganhou novas atrações Foto: Felipe Rau/Estadão

O conceito é centrado em três segmentos: gastronomia, compras e lazer. “Na parte de alimentação, novos espaços foram abertos, com parte das operações ligadas a marcas conhecidas, como The Coffee e Royal Trudel. O mesmo ocorre na parte das lojas, que incluem, por exemplo, uma Track&Field. A expectativa é de que 3 milhões visitam o local este ano, gerando um consumo de R$ 100 milhões, com parte da receita para a concessionária.

Uma das atrações mais novas é o trenó de montanha, que desce um trecho do Morro do Elefante em uma velocidade de até 40 km/h. O trajeto do carrinho é de cerca de 4 minutos, com um trecho de descida mais íngreme que lembra a experiência de uma montanha russa. Há a opção de passeio sozinho ou em dupla.

Também no Morro do Elefante, o teleférico foi totalmente renovado. A estrutura anterior foi aposentada, assim como foram instaladas cabines fechadas (até 8 pessoas) e cadeirões abertos (até 6 pessoas). Antes, a única opção era o assento individual. Segundo Montenegro, a opção por oferecer a experiência mista, com duas propostas diferentes, é para atender tanto o público que tem receio de fazer o passeio aberto quanto para o que busca mais “adrenalina”.

A cabine fechada é pet friendly, aceitando cães de pequeno e médio porte (com cobrança de R$ 18 quando não estão no colo). O percurso é de cerca de 3 minutos e chega a 1,8 mil metros de altura.

Pista de patinação do Parque Capivari Foto: Felipe Rau/Estadão

Para o diretor do parque, Campos do Jordão está em um momento de expansão, após ser ultrapassado pela maior oferta de passeios de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. A concessionária planeja mais três novidades este ano: um espaço de games, um restaurante temático de esportes americanos e uma megaloja de três pavimentos. Já em 2024, será aberto um restaurante e área de eventos no Morro do Elefante, em parceria com uma vinícola da região.

Com projeto do escritório Natureza Urbana, o parque também inaugurou um novo palco junto ao lago que recebe eventos toda semana, tanto gratuitos quanto privados (à noite, com artistas de popularidade nacional, como Marisa Monte e Ney Matogrosso). A capacidade é de 3 mil espectadores.

Para as crianças, além da roda-gigante e do “parkids” (com tirolesa e outras atrações) já existentes, a concessionária instalou um carrossel, carrinhos de bate-bate e uma pista de patinação no gelo. Os pedalinhos do lago em forma de cisne foram trocados por opções no formato de caravelas e outra tradicional, com quatro lugares. Há também a opção de brincar na water ball, aquelas esferas gigantes nas quais é possível se locomover (ao menos tentar) sobre a água.

Parque Capivari

Horário: de segunda a quinta-feira, das 9h às 21h, e sexta a domingo, das 9h às 22h, com horários variados para cada atração

Endereço: Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1.291 - Campos do Jordão

Pedalinho: de R$ 20 a R$ 45

Carrossel: R$ 26

Water ball: R$ 35

Trenó: de R$ 50 (individual) a R$ 70 (duplo)

Teleférico: R$ 60

Pista de patinação: a partir de R$ 60

Carrinho bate-bate: R$ 35

Parte das atrações têm desconto para idosos e crianças

Ingressos antecipados: www.tickets.parquecapivari.com.br

‘Mão de Deus’ é mirante inusitado em café na serra

Saindo de Capivari, uns 20 minutos na estrada para o Pico de Itapeva levam até um dos mirantes mais novos e inusitados da região: o Mão de Deus, inaugurado em julho. A estrutura é inspirada na Mão de Buda, na China, cujas imagens já viralizam diversas vezes na Internet. “Vi e achei que ficaria legal aqui”, conta Fernando Damasceno, um dos sócios do espaço.

Mirante Mão de Deus atrai interessados em garantir bons cliques Foto: Felipe Rau/Estadão

A escultura é de isopor e ferro, com uma escadinha que permite que o visitantes suba até a palma da mão. Abaixo, está em um deque de madeira, para garantir a segurança, mas os visitantes costumam adotar alguns truques para parecer que a escultura está isolada diante da vista para as montanhas. Segundo Damasceno, o momento mais disputado é o por do sol, quando o astro fica alinhado na ponta dos dedos da escultura.

O mirante fica no Prana Pôr do Sol, cafeteria aberta em 2020, com uma estrutura ainda reduzida e dois balanços com vista para a Serra. Com a procura especialmente no entardecer, a estrutura foi ampliada, com dezenas de mesas sobre um deque de madeira.

Prana Pôr do Sol

Entrada: Avenida Gustavo Biagioni, 7.900 - Campos do Jordão

Horário: 10h às 19h

Entrada: até 15h, há consumação mínima de R$ 25; após as 15h, o ingresso custa R$ 40.

Romantik Dalen é opção instagramável na cidade Foto: Felipe Rau/Estadão

Ponte do amor, balão e cenário instagrámavel

Inaugurado em 2021, o Romantik Dalen tem a proposta de ser um “parque romântico”, com cenários e atrações instagramáveis, como um balão suspenso a cerca de 25 metros, que funciona só na alta temporada, uma capela de casamento expresso (estilo Las Vegas) e uma passarela decorada com guarda-chuvas coloridos e cadeados.

A entrada fica próxima aos trilhos da ferrovia, por uma passarela junto ao Rio Sapucaí. A passagem é inspirada na Pont des Arts, de Paris, em que os visitantes podem colocar cadeados adquiridos no local.

Gerente do espaço, Karem Carolina dos Santos conta que a experiência no balão é uma oportunidade de ver a cidade do alto. “Dá para ver Capivari, a ponte, é uma vista panorâmica.”

Romantik Dalen

Endereço: Av. José de Oliveira Damas, 582 - Campos do Jordão

Horário: 8h às 20h

Entrada gratuita

Cadeados para a ponte: R$ 40

Casamento expresso: R$ 249

Balão: R$ 99,90 (de 10 a 15 minutos)

Campos do Jordão aposta em atrações diferentes para atrair mais turistas que cidades da Serra Gaúcha Foto: Felipe Rau/Estadão

Mirante de vidro e visita a cervejaria na Serra da Mantiqueira

Em meio à mata da Serra da Mantiqueira, a cervejaria Campos do Jordão está com um novo mirante de vidro, a 140 metros de altura, com vista para a Serra da Mantiqueira. Há um pequeno bar que opera no local, que fica dentro do Parque da Cerveja, aberto em 2020.

Gerente-geral do espaço, Mariza Assaf conta que o mirante foi remodelado de uma construção da década de 60. “Quando a cervejaria adquiriu a propriedade, foi feita a reforma e a ampliação da infraestrutura, ganhou piso e guarda-corpo em vidro. Dá a sensação de estar voando sobre o vale”, diz. “Dá para visualizar todo o Vale do Lajeado e uma parte da serra. O pôr do sol é cinematográfico.”

O caminho ao mirante é feito por uma trilha contemplativa. O percurso passa pelo Museu da Cerveja, que contempla 14 placas ao ar livre que contam a história da evolução da cerveja, e por um jardim japonês com lago.

A cervejaria também realiza visitas guiadas com degustação na fábrica. Há dois restaurante no local, um de carnes e o outro, alemão, além da opção de “beernick”, de piquenique cervejeiro. Nenhuma atividade requer agendamento.

Parque da Cerveja

Horário: 10h às 17h

Entrada no parque: R$ 52

Estacionamento: R$ 10

Visita à fábrica: R$ 61

Visita ao mirante até às 16h: R$ 78

Visita ao mirante ao entardecer: R$ 106

Endereço: Estrada Municipal Paulo Costa Lenz Cesar, 2.150 – Campos do Jordão