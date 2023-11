Carnaval de rua de SP tem 676 desfiles inscritos e segue abaixo do nº do pré-pandemia

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 2, que 676 desfiles estão inscritos no carnaval de rua da cidade. Embora tenha anunciado como recorde, o número é quase 30% inferior ao da edição anterior à pandemia, quando 960 foram autorizados pela gestão municipal. Alguns dos maiores blocos estão confirmados para 2024, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Bangalafumenga e Bicho Maluco Beleza, do cantor Alceu Valença.

As inscrições estão em processo de validação pela gestão Ricardo Nunes (MDB). Na prática, contudo, o número de desfiles que integrará a programação tende a reduzir. Os blocos de rua podem solicitar o cancelamento com até 30 dias de antecedência. A dificuldade de obtenção de recursos está entre os motivos mais comuns.

A programação oficial de 2024 é concentrada nos dias 3 e 4 de fevereiro (pré-carnaval), de 10 a 13 de fevereiro (carnaval) e 17 e 18 de fevereiro (pós-carnaval). Alguns blocos antigos e de menor porte desfilam em outras datas. Mesmo com a redução nos inscritos, a festividade paulistana deve atrair milhões de foliões tanto da capital paulista quanto do interior e outros Estados.

Acadêmicos do Baixo Augusta estão entre blocos de São Paulo confirmados no carnaval de rua de 2024 Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 12.02.2023

Em 2020, por exemplo, dos 960 desfiles inscritos na Prefeitura, aproximadamente 670 foram realizados, de acordo com informações oficiais. Neste ano, cerca de 500 agremiações saíram às ruas na capital paulista, algumas com um movimento abaixo do esperado em meio às fortes chuvas que atingiram o Estado no pré-carnaval e nos quatro dias de folia.

Com a profissionalização e o boom do carnaval de rua paulistano, blocos têm enfrentado dificuldades para angariar recursos suficientes para garantir a estrutura necessária. Além disso, os megablocos com artistas e agremiações muito populares se tornaram “concorrentes” na disputa por patrocinadores e espaço nas principais vias.

Como em 2023, há novamente regras que dificultam o desfile de novos blocos nos locais que concentram a maior parte da programação. Nas subprefeituras Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana, somente são avaliados pedidos para o período do carnaval, com o veto de novatos no pré e no pós-carnaval.

Continua após a publicidade

A restrição e a busca por circuitos menos aglomerados têm levado agremiações a outros distritos do entorno do centro expandido nos últimos anos. Entre os mais visados, estão Butantã (zona oeste) Santana, Casa Verde (ambos na zona norte) e Ipiranga (zona sul).

O regulamento prevê que os desfiles sejam encerrados até as 18h, com dispersão total do público até as 19h. Os blocos de médio e grande porte estarão concentrados em 14 vias, tais como Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua os Pinheiros e Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, Rua Laguna e Avenida Pedro Álvares Cabral, na sul, Avenida São João, no centro, e Avenida Eng. Luiz Dumont Villares, na norte, dentre outras.