Carro de Péricles é achado desmontado na zona leste de SP após roubo

SOROCABA – O cantor Péricles Aparecido Fonseca de Faria, de 52 anos, conhecido pelo nome artístico de Péricles, foi assaltado na noite de quinta-feira, 16, em Santo André, no ABC Paulista. Ao menos dois criminosos o renderam quando ele deixava uma casa com a esposa Lidiane e a filha Maria Helena. A dupla levou seu carro. O sambista e seus familiares nada sofreram. O veículo, uma Land Rover Discovery, foi encontrado nesta sexta-feira, 17, em um desmanche.

Carro do cantor Péricles foi encontrado 'depenado' em um desmanche, na Zona Leste de São Paulo. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Imagens publicadas em redes sociais mostram quando uma pessoa vestindo capuz se aproxima e aponta a arma para Péricles. O cantor, que está ao lado do veículo, põe as mãos para o alto. O criminoso assume o volante e sai com o carro.

Um provável comparsa sai logo atrás dele em um automóvel branco, usado para o transporte da dupla de assaltantes. Além do automóvel, avaliado em R$ 300 mil, os ladrões levaram cartões bancários, documentos e uma mochila com pertences das filhas do sambista.

O assalto aconteceu por volta das 20h30, na Vila Camilópolis, e foi registrado como roubo à mão armada no 2º Distrito Policial de Santo André. Na manhã desta sexta, após denúncia anônima, a Polícia Militar localizou o veículo desmontado, com a maior parte das peças retiradas, em um desmanche na Vila São Nicolau, na zona leste de São Paulo.

Os policiais não encontraram ninguém no local. Uma equipe de peritos da Polícia Civil foi ao endereço para colher impressões digitais.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou o roubo e informou que o veículo roubado foi encontrado em um endereço da rua Arroio Real. “O automóvel foi apreendido e passará por perícia. A ocorrência foi registrada no 70º DP, responsável pela área do encontro do veículo”, disse, em nota.

A assessoria do cantor informou que Péricles e sua família não sofreram agressões, nem se feriram durante o assalto. Disse também que o cantor e seus familiares estão recebendo manifestações de carinho e preocupação. O músico é considerado uma das referências nacionais do samba, na vertente pagode. Ele foi vocalista do Exaltasamba desde o início da formação do grupo, até fevereiro de 2012, quando decidiu seguir carreira solo.