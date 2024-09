Criança de 5 anos é atingida por tiros dentro de casa em SP

Uma criança de cinco anos foi baleada na cabeça quando duas pessoas em um carro dispararam contra um homem que estava em frente à casa da família na noite desta quarta-feira, 18, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O menino foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia para a remoção da bala.

Um homem que estava em frente à casa e seria o alvo do ataque foi atingido por dois tiros e também foi levado para o hospital. Os atiradores fugiram e estão sendo procurados pela polícia.

O portão da casa onde o menino de 5 anos foi atingido na cabeça em Guarulhos, na Grande SP, na noite desta quarta-feira Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, na noite de quarta policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na Rua São José da Laje, no bairro Cidade Parque Alvorada, em Guarulhos. Os PMs apuraram que dois homens chegaram em um automóvel Hyundai HB20 e atiraram contra um homem de 51 anos que estava em frente a uma casa. Um dos disparos atingiu uma criança de 5 anos que estava no interior do imóvel. A nota não informa se as vítimas têm parentesco.

O menino de 5 anos atingido na cabeça e o homem de 51 que estava em frente à casa foram levados para o Hospital Geral de Guarulhos Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

Aos policiais militares, o homem disse que não conhecia os atiradores. O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e as levou para o Hospital Geral de Guarulhos, onde ambas permaneceram internadas. O homem, com ferimentos à bala na perna e na axila, não corria risco de morte, segundo o hospital. Já a criança, com ferimento na cabeça, estava em estado grave, porém estável.

Foi solicitada perícia no local dos disparos e o caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos. A investigação analisa imagens de câmeras de monitoramento para identificar e prender os autores, segundo a nota da SSP.