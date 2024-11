Duas aeronaves Embraer T-27 Tucano, da Força Aérea Brasileira (FAB), colidiram durante um treinamento em Pirassununga, no interior de São Paulo. Não há vítimas, de acordo com a própria FAB.

Treinamento ocorria perto da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga Foto: Reprodução via X/@aero_in

Uma aeronave pousou em segurança; a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto conseguiu realizar os procedimentos de ejeção da aeronave e foi resgatado por equipe de salvamento da FAB.

A instituição confirmou que o acidente envolveu duas aeronaves utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), uma das principais instituições de formação da FAB e responsável pelo treinamento dos pilotos militares da Aeronáutica.

Informações iniciais apontam que o leme de uma aeronave se chocou com a hélice da outra, resultando em sérios danos a ambos os aviões Tucanos. “O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram”, informou a FAB em nota.

O T-27 substitui o Cessna T-37 da Academia da Força Aérea (AFA). O Tucano costuma ser usado em missões de instrução e demonstração aérea, além de cumprir voos administrativos, de manutenção operacional e formação de controlador de defesa aérea.

Além do Brasil, diversos outros países também utilizam o T-27 como aeronave de instrução devido a sua excepcional manobrabilidade.

Esse é o segundo acidente envolvendo aeronaves da FAB em menos de 10 dias. No dia 22 de outubro, um caça caiu perto da Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, também não houve vítimas.

No acidente, o piloto também conseguiu realizar o procedimento de ejeção. O avião caiu em uma área de mata próxima a condomínios residenciais da cidade de Parnamirim. Antes da queda, a aeronave foi gravada por populares pegando fogo na parte traseira. Outros aviões foram vistos em treinamento na região.

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o piloto do caça F-5M foi “hábil” ao levar a aeronave para um campo aberto e ter se ejetado.