Estrada Velha de Santos: quais pontos visitar no refúgio natural por onde andou o imperador

Em um cantinho da cidade de São Bernardo do Campo, há um refúgio histórico e ambiental que precisa estar na sua lista de próxima viagem. Estou falando do Parque Caminhos do Mar, também conhecido como a Estrada Velha de Santos, lugar que fica a 50 quilômetros de São Paulo. Muito além da importância ambiental- afinal, ele é considerado uma unidade de conservação da Mata Atlântica -, o espaço tem um importante acervo cultural e histórico relacionado à Independência do Brasil.

É ali que fica a Calçada do Lorena, trecho por onde Dom Pedro I andou quando se dirigia para São Paulo no dia 7 de setembro de 1822. Há também monumentos, expostos ao longo do parque, que foram construídos a mando do governador Washington Luís para celebrar o centenário da Independência em 1922.

“Para comemorar 202 anos de Independência, a Parquetur (administradora do parque) irá presentear os visitantes com uma programação diferenciada e descontos de até 25% na compra de ingressos. Teremos dinâmicas como ‘Quiz da Independência’, oficinas recreativas, caça ao tesouro e visita do primeiro imperador do Brasil (um personagem) para fotos e interações”, diz Rodrigo Santos, gerente operacional do parque. O período de celebração vai até 15 de setembro de 2024.

Restauração dos monumentos históricos do parque deram destaque para a beleza dos azulejos portugueses. Na foto, Rancho da Maioridade Foto: Isabella.finholdt/Estadao

Segundo Santos, há uma preocupação em resgatar a historia e proporcionar lazer aos visitantes. "No caso dos monumentos, eles estavam deteriorando. Além disso, investimos em mais banheiro, estrutura, food trucks, loja de suvenir. Começa a ficar mais parecido com um parque de diversões, mas com conscientização ambiental", afirma ele. Desde que assumiu a administração do parque, em 2021, a Parquetur transformou o espaço em um verdadeiro polo turístico. Hoje, é possível fazer quatro roteiros, visitar vários pontos de interesse, saltar de uma tirolesa de 110 metros e visitar um típico café português com vista de tirar o fôlego.

Roteiro Ecoturístico

Para celebrar o feriado, que tal caminhar por um trecho no qual Dom Pedro I passou horas antes de proclamar “Independência ou Morte” em 1822? A Calçada do Lorena é uma trilha de 3,5 quilômetros, coberta de mata e com caminho escorregadio - se não pelas próprias pedras lisas, pelos musgos que as encobriram. Uma dica é pisar na parte com terra ou com o pé na lateral, para reduzir o risco de tombos.

O caminho clássico tem o começo do próprio estacionamento do parque, mas há quem prefira começar no meio do trajeto da estrada velha. Em ambos os casos, vista-se apropriadamente (calças compridas e sapatos fechados) e leve repelente. Uma vez que é mata fechada e uma trilha autoguiada, fique atento por onde pisa e toca - há animais peçonhentos espalhados por ali.

A Calçada do Lorena foi construída em 1792 e restaurada em 1922 e foi o primeiro caminho pavimentado com pedras na região da Serra do Mar, ligando São Paulo ao porto de Cubatão Foto: Isabella.finholdt/Estadao

Roteiro Histórico

É o roteiro mais famoso do parque, para quem quer conhecer toda a Estrada Velha de Santos. Ela foi a primeira rodovia da América Latina a ser pavimentada com concreto, em 1926. Antes de ser inaugurada a Via Anchieta, em 1947, era o único caminho para se chegar à principal cidade da Baixada Santista.

O trajeto completo tem duração de 4 a 5 horas, com opções de descida (por São Bernardo do Campo) ou subida (por Cubatão). A intensidade é moderada (ao menos na descida) e toda a estrada – que, vale dizer, não tem desvios e variantes – é asfaltada, com muros de pedras e cabo de aço ao longo do percurso.

Poucos gostam de fazer o caminho de ida e volta, que totaliza 16 quilômetros, mas caso você chegue no final até 14 horas, isso é possível.

Mas para quem gosta de caminhar despreocupado com o tempo, sugiro comprar o ingresso com o transporte interno, que custa R$ 35 por pessoa (ou R$ 50 no combo entrada + transporte) e funciona com paradas em alguns dos pontos turísticos. É importante ressaltar que compra do combo pode ser efetuada apenas até 15h do dia anterior à visita.

No início do dia, a vista da Estrada Velha quase sempre é assim: coberta de neblina Foto: Isabella.finholdt/Estadao

No caminho, o visitante pode conhecer os mirantes para a Baixada Santista: Pouso Paranapiacaba , onde fica o café 1922;

, onde fica o café 1922; Curva do Uau , apelidada assim pela reação dos visitantes que chegam ali;

, apelidada assim pela reação dos visitantes que chegam ali; Belvedere Circular , que marca o primeiro cruzamento da Calçada do Lorena com a Estrada Velha;

, que marca o primeiro cruzamento da Calçada do Lorena com a Estrada Velha; Rancho da Maioridade ;

; Padrão do Lorena , memorial circular com azulejos portugueses do século 18 e

, memorial circular com azulejos portugueses do século 18 e Pontilhão Raiz da Serra, que marca o fim do trajeto e reforça a importância histórica do local. A maior parte dos monumentos foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) do Estado nos anos 1970. Eles costumam ter um monitor aguardando na frente, pronto para contar todas as curiosidades e detalhes históricos de cada um. Aproveite, pois as visitas guiadas para o Roteiro Histórico estão suspensas. Roteiro Planalto Aos visitantes mais velhos, com deficiência, pessoas com carrinhos de bebê ou os que chegaram muito tarde ao parque (depois das 14h), é indicado o roteiro Caminhada Leve pelo Planalto, uma trilha de 3 quilômetros com pouco desnível.

A entrada até esse trecho é gratuita, por isso, é também bastante visitada por ciclistas e corredores. No roteiro, delicie-se com as comidas do Café 1922 e com as belezas da Curva do Uau.

Roteiro Aventura

Em alta São Paulo Conheça a Terra do Vinho e das montanhas, no Sul de Minas Roubos em SP: como estão os crimes onde você está agora? A única trilha obrigatoriamente guiada, com limitação de visitantes diários e agendamento prévio de três dias. Ao todo são 4,5 quilômetros de trilha com intensidade difícil, mas com prêmio no final: um pulo na Cachoeira da Torre. É acessada apenas pela portaria de São Bernardo do Campo. Independentemente do roteiro escolhido, lembre-se de seguir a cartilha do viajante consciente: não retire nada do lugar - nem mesmo uma florzinha ou muda de planta -, assim como deixe qualquer resíduo. Ou seja: o lixo que você produzir deverá voltar com você. Traga também memórias e fotos (muitas fotos) e deixe-se levar pela orquestra de bichos que produzem a trilha sonora do caminho. Coloque na mochila repelente, protetor solar, boné e óculos de sol, água, lanche e dinheiro para eventuais compras, assim como um saquinho para trazer de volta o lixo que produzir. Lembre-se de utilizar calçados e roupas confortáveis para caminhar. E, por precaução, leve um band-aid e antisséptico. Outras aventuras Além das trilhas, há quem visite o local pela água ou pelo ar. Na Base Náutica, o turista pode locar canoas, stand-up paddles e caiaques e rodar a propriedade (mais informações por meio do WhatsApp 11 97393-5051). Já com a Tirolesa Voo da Serra, é possível ir de São Bernardo do Campo a Cubatão em cerca de 60 segundos, a 110 metros de altura. O voo duplo suporta até 170 kg totais com idade mínima de 5 anos. Para o voo individual, o limite é de até 120 quilos com idade mínima de 8 anos e 35 quilos.

O acesso ao ponto de partida para o Voo da Serra fica pela entrada de São Bernardo do Campo no Caminhos do Mar, que pertence à área total do Parque Estadual Serra do Mar, cujos 360 mil hectares de área preservada formam a maior porção contínua de Mata Atlântica em todo o País e se espalham por 25 municípios paulistas. É sobre ela que a tirolesa passa, em velocidade que pode chegar a 60 quilômetros por hora, a depender do peso de quem está voando.

Saiba mais aqui.

Para pedalar toda a estrada velha é preciso um guia; mas há quem prefira fazer pouco menos da metade da rota livremente Foto: Isabella.finholdt/Estadao

Por fim, a EV Bike Tour disponibiliza o aluguel de bicicletas e equipamentos de segurança tanto para se divertir autonomamente pelo Roteiro do Planalto quanto para realizar a descida monitorada da Estrada Velha. O visitante pode fazer o passeio com o equipamento próprio ou alugar uma bike no local. Informações podem ser obtidas pelo site evbiketour.com.br.

À noite, o parque continua com opções. No próximo dia 14 de setembro, será realizada a 3ª edição do passeio da Estrada Velha pela noite. O valor é de R$ 100 por pessoa (que inclui lanche no final) e tem término às 21h.

E para quem quer aproveitar mais dias no parque, agora oferece trailers americanos aos finais de semana (a partir de R$ 1,5 mil; totalmente equipados, com café da manhã incluso) e campings, todos os dias, no qual você aluga a baia e traz a própria barraca (R$ 60).

Trailer americanos e espaços para baias permitem que o visitante planeje um final de semana completo de trilhas e aventuras Foto: Isabella.finholdt/Estadao

Serviço

Endereço:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo: Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 - Alto da Serra Portaria de entrada por Cubatão: Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 - Cruzeiro Quinhentista

Horário de funcionamento: de quarta a domingo, inclusive nos feriados, entre 8h e 17h.

de quarta a domingo, inclusive nos feriados, entre 8h e 17h. Valores: Os ingressos custam R$ 40 (inteira); Para crianças com menos de 3 anos a entrada é gratuita. Toda primeira quarta-feira do mês a inteira é R$15 (exceto quando esse dia cai em feriados e/ou datas comemorativas). Estacionamento (carro e moto): R$ 30

Os ingressos custam R$ 40 (inteira); Para crianças com menos de 3 anos a entrada é gratuita. Toda primeira quarta-feira do mês a inteira é R$15 (exceto quando esse dia cai em feriados e/ou datas comemorativas). Estacionamento (carro e moto): R$ 30 Não é permitido entrar no parque com animais de estimação.

Mais informações: caminhosdomar.com.br

Outros serviços:

Tirolesa Voo da Serra: compre aqui no site voodaserra.com.br

Horário: de quarta a domingo, das 8h às 16h20

Valores: a partir de R$ 75 por pessoa