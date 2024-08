Falha em sistema de navegação afeta operações no Aeroporto de Guarulhos

Uma falha no sistema de navegação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, provocou o atraso e o cancelamento de voos na manhã desta quinta-feira, 29. A concessionária responsável pelo aeroporto, a GRU Airport, informou que a situação já tinha se normalizado no período da tarde. O número total de voos afetados não foi divulgado.

“Devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS) que é específico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentaram atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos”, informou a concessionária por meio de nota. O dispositivo afetado, o GNSS, funciona como um GPS para as aeronaves.

Falha no sistema de navegação do Aeroporto Internacional de Guarulhos afeta operações do terminal na manhã desta quinta-feira. Foto: Werther Santana/Estadao

PUBLICIDADE A GRU informou ainda que sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente e que os planos de contingência foram acionados. “A situação já foi normalizada”, informou o comunicado. Em nota, a Azul informou que os voos com chegada e partida de Cuiabá - AD4769 (Guarulhos-Cuiabá), AD4157 (Cuiabá-Guarulhos) e Belo Horizonte - (Confins-Guarulhos) e AD5031 (Guarulhos-Confins) tiveram que ser cancelados.

A companhia afirma que suspendeu os deslocamento por se tratar de uma ação “necessária para garantir a segurança de suas operações”. “Os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da Companhia”.

A Latam informou que “algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta quinta”, mas que as operações da companhia no aeroporto já estavam normalizadas no período da tarde.

A GOL também teve operações afetadas na manhã desta quinta. A companhia disse que “efetuou cancelamentos pontuais de voos com origem ou destino ao aeroporto da Grande São Paulo”, e também informou que os serviços foram normalizados à tarde.

“Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL”, disse a empresa, em nota.