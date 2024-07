Falso Schwarzenegger: idosa obtém acordo na Justiça para ser ressarcida em R$ 15 mil

Até o momento, ela conseguiu um acordo com um dos 12 suspeitos que são réus no processo que corre na esfera cível - o caso também está sendo julgado na esfera criminal. De acordo com a advogada da idosa, Ariele Maria dos Santos, a aposentada conseguiu um acordo com um dos envolvidos para ter R$ 15 mil ressarcidos, em 15 parcelas mensais de R$ 1 mil.

Ainda de acordo com a defensora, um dos suspeitos apresentou a defesa e outros 10 ainda não se apresentaram à Justiça. O réu que entrou em acordo com a vítima teve seu nome retirado do processo, segundo decisão do juiz do caso, Gilberto Alaby Soubihe Filho.