Feriado da Independência: veja o que abre e fecha neste 7 de setembro em SP

Comemorado em 7 de setembro, o dia da Independência do Brasil é feriado nacional. Além de desfiles e trios elétricos previstos para a comemoração dos 200 anos de Independência, como eventos na Avenida Paulista, no Ipiranga e no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, serviços também terão funcionamento alterado.

Veja o que abre e fecha neste 7 de setembro em São Paulo:

Multivacinação

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, algumas unidades na capital paulista terão funcionamento alterado em função do feriado da Independência do Brasil.

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos. Para a terceira e quarta dose, estão elegíveis pessoas com mais de 18 anos que tomaram a última dose há pelo menos quatro meses, além de adolescentes de 12 a 17 anos com imunossupressão, incluindo gestantes e puérperas. Está disponível, ainda, a quinta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 40 anos.

A atual campanha de vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças de um ano a menores de cinco anos. A campanha de multivacinação também contempla o público até 15 anos.

Os ambulatórios de especialidades, hospitais dia e hospitais veterinários públicos não vão abrir nesta quarta-feira.

Funcionam normalmente sem interrupções:

Hospitais Municipais

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h

Prontos-socorros Municipais

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192)

Já os ambulatórios de Especialidades, hospitais Dia, UBSs, Centros de Convivência e Cooperativa, Centros Especializados em Reabilitação e hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos permanecem fechados nesta quarta-feira de feriado.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta quarta-feira, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões)

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

Na quinta-feira, 8, a restrição volta a funcionar normalmente para carros com placas finais 7 e 8.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Transporte público

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade vão monitorar suas operações para fazer ajustes na circulação de trens e ônibus, conforme necessidade de atendimento.

As Linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô funcionarão com operação normal, ou seja, com frota equivalente à de um dia útil. As Linhas 3-Vermelha e 15-Prata, no entanto, seguirão programação semelhante à de sábados. Trens reservas entrarão em operação sempre quando necessário.

O Metrô preparou ainda um esquema especial para a manifestação que acontecerá na Avenida Paulista.

“Caso haja necessidade, haverá aumento na oferta de trens nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Também terá reforço no efetivo da segurança, dos agentes de estação e nas bilheterias para atender ao público presente nas estações Consolação, Trianon-Masp, Brigadeiro, Paraíso, Ana Rosa, Santos-Imigrantes, Alto do Ipiranga e Palmeiras-Barra Funda”, disse em nota.

Nas linhas da CPTM e na Linha 4-Amarela, os intervalos no feriado seguirão a programação horária equivalente à de um sábado.

Já as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a programação de domingo.

A operação da Linha 5-Lilás seguirá a programação de domingo. Já as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda seguirão a programação horária equivalente à de um sábado.

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que neste feriado o atendimento será normal, das 6h às 22h, nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. Já o posto central e as lojas Jabaquara e Santana não abrem, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira.

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, não realizará atendimento nesta quarta-feira. O posto reabre na quinta-feira, das 8 às 17 horas. A circulação dos ônibus neste feriado será equivalente à de um sábado.

Avenida Paulista terá trios elétricos e reforço policial

Ao menos 13 grupos com discursos radicais e ligação com candidatos de direita reservaram espaços para tomar a Avenida Paulista, que receberá reforço policial. Em outra frente, grupos bolsonaristas planejam fazer uma motociata entre o Parque do Ibirapuera, na zona sul, e a avenida Paulista, mas a Polícia Militar já se opôs à iniciativa.

No mesmo dia, também é esperada a presença de apoiadores do presidente na comemoração do bicentenário da Independência no Ipiranga, na zona sul. O policiamento ali será reforçado com 790 policiais militares pela manhã e 216 à tarde a fim de garantir a manutenção da ordem pública no desfile cívico-militar em toda a extensão da Avenida D. Pedro I e no evento (à tarde) de reinauguração do Museu Paulista, no Parque da Independência. Pela primeira vez o desfile será junto ao parque.

Bancos

Conforme a Federação Nacional dos Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão abrir nesta quarta-feira não somente na capital paulista, mas em todo o País.

“As áreas de autoatendimento permanecem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e acessos remotos dos bancos, como internet e mobile banking, que continuarão operando normalmente.

Vale lembrar que as contas de consumo e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Os bancos voltam a funcionar normalmente na quinta-feira.

Poupatempo

Nesta quarta-feira, os postos do Poupatempo em todo Estado de São Paulo estarão fechados por causa do feriado nacional. Os canais digitais do programa seguirão à disposição dos cidadãos mesmo durante o feriado.

Na quinta-feira, as unidades voltam a funcionar normalmente, no horário habitual, mediante agendamento, exceto nas cidades de Amparo, Cotia, Descalvado, Itaquaquecetuba, Itapira, Itatiba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, que ficarão fechadas devido a feriados municipais. Nessas localidades, os postos retomam as atividades presenciais na sexta-feira, 9.

INSS

As agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) permanecem fechadas neste feriado. O atendimento será retomado na quinta-feira.

Procon

O Procon-SP informa que as audiências, setor administrativo, Ouvidoria e os postos de atendimento presencial estarão fechados. O funcionamento será retomado na quinta-feira.

O site do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações.

Correios

Em razão do feriado nacional, as agências dos Correios também só vão abrir na quinta-feira.