Que tal se hospedar em um domo de vidro ou madeira? Conheça o camping com glamour

Não é de hoje que se fala da importância do contato com a natureza, especialmente para a saúde mental. É ali, no meio do mato, que muitos vão para reenergizar e se esquecer dos problemas da rotina na cidade. Claro que precisa também de um pouquinho de conforto, porque ninguém é de ferro. Glamping é um termo que, desde 2016, faz parte do dicionário inglês de Oxford e junta a palavra glamour e camping.

A estrutura surgiu por volta de 1926 nas mãos do arquiteto americano Richard Buckminster Fuller, que a concebeu como solução de baixo custo para abrigos temporários e militares. Com o tempo, seus outros benefícios, como menor impacto ambiental, boa circulação de ar, resistência estrutural e apelo visual, fizeram com que a popularidade aumentasse.

São diversos espalhados pelo Brasil - a maioria de peças de madeira com vidros que servem de janelas. Alguns abusam do policarbonato para criar uma espécie de bolha.

Independentemente do material, estão sempre em um refúgio natural. Na Eco Glamping Brasil, é a Reserva Alto das Laranjeiras, em Paraibuna, a 125 quilômetros de São Paulo. Para chegar ali, são alguns minutos de subida em estrada de terra, mas tudo é compensado quando se alcança o topo.

Domo geodésico de Paraibuna tem vista privilegiada da cidade Foto: Ashlley Melo/Estadao

Dali de cima, a paz se instaura. É possível escutar o barulho do pássaros e até do vento, mas nenhum ruído traz ansiedade ou sentimentos ruins - pelo contrário. Siga as trilhas para chegar até a casa e relaxar completamente.

Além da estadia, os anfitriões oferecem experiências adicionais, como trilhas guiadas, meditação ao ar livre e degustações.

Para o francês Fréderic Larre, proprietário do Eco Glamping Brasil, o País oferece cenário privilegiado, “com biodiversidade e paisagens únicas que atraem turistas do mundo todo” - inclusive ele, que veio da Europa no início dos anos 2000, apaixonado pela natureza brasileira.

“A tendência do slow tourism - turismo lento, um movimento que promove viagens mais conscientes e imersivas, valorizando a qualidade em vez da quantidade de atividades ou destinos - faz com que as pessoas se desliguem da correria, desacelere e aproveite o entorno natural de forma consciente, confortável e respeitosa”, diz ele que, além desse, criou outros dois domos no Estado.

Dentro da estrutura, que aceita até duas pessoas, é possível usufruir de churrasqueira, rede e fogueira. A indicação é levar sua própria comida e vinho para desfrutar a noite sem preocupações. Diárias custam a partir de R$ 1.065 o casal.

Vista do andar superior do Casa Domo Brasil Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Hospedagem com sensação de casa

Na parte de dentro, todas as madeiras são de reflorestamento. O biodigestor da casa faz com que o ciclo da água seja dentro do próprio terreno e todos os produtos de limpeza e banho oferecidos são biodegradáveis.

A casa atende até cinco pessoas. São dois andares, sendo o superior destinado para os quartos e um banheiro com banheira (e vista sensacional). Já o andar de baixo abriga cozinha, lavanderia, lavabo e sala de estar.

A anfitriã proprietária Lúcia de Souza ainda faz questão de aproveitar sua casa pelo menos uma vez por mês Foto: Tiago Queiroz/Estadão

