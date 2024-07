Homem é baleado após ter moto roubada na Berrini, na zona sul de SP

Um homem de 35 anos foi baleado depois de ter a moto roubada por uma dupla de assaltantes na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em Campo Belo, zona sul de São Paulo, na tarde de domingo, 14. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a vítima foi socorrida e levada para o Hospital do Campo Limpo, onde permaneceu sob os cuidados médicos.

A Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu menos de um mês após a morte de um empresário, também vítima de disparos durante uma tentativa de assalto na mesma avenida (veja mais abaixo). Como o Estadão mostrou, autoridades policias afirmam que os roubos de motos têm sido comuns na região, sobretudo pela facilidade que os criminosos têm para fugir da cena do crime por meio de rodovias, como Bandeirantes e Anchieta.

Trecho da ciclovia da Avenida Luiz Carlos Berrini, na capital Foto: Marcio Fernandes/Estadão

PUBLICIDADE Segundo a SSP-SP, o homem foi abordado por dois criminosos, que anunciaram o assalto. Um policial militar que estava de folga presenciou a cena e interveio para impedir o crime. Os assaltantes teriam revidado com disparos, acertando o proprietário da motocicleta e também o policial. Os suspeitos conseguiram fugir do local com a moto da vítima, que precisou ser socorrida no Hospital Campo Limpo, onde recebeu atendimento médico. A secretaria não deu informações sobre o estado de saúde do policial militar.

A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como roubo de veículo e legítima defesa no 27° DP (Campo Belo). “Diligências estão em andamento visando a prisão dos envolvidos”, informou a secretaria, em nota.

Empresário foi morto na mesma avenida

O empresário Marcos César Peruchi, de 53 anos, morreu no dia 27 de junho depois de ser baleado por criminosos durante uma tentativa de assalto, também na Berrini. No momento da abordagem, a vítima estava em sua moto, da marca BMW.

Ele foi alvejado com tiros no peito e no braço, e não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram sem levar a moto, que foi danificada na ação, e outros pertences, como celular (foi encontrado no chão, ao lado de Marcos César) e os documentos (estavam no bagageiro da motocicleta).

O crime ocorreu por volta de 19 horas, aproximadamente na altura do número 110 da Berrini, bem próximo do cruzamento com a Avenida dos Bandeirantes e a Marginal Pinheiros. Informações preliminares indicam que o ladrão que atirou em Marcos César teria vindo da Marginal e fugido no sentido zona sul.

“Exatamente onde o crime ocorreu não há câmeras de segurança”, disse ao Estadão, na época, o delegado Flavio Lousano, titular do 2.° Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco). Segundo o delegado do caso, roubos de moto têm ocorrido com “certa frequência” na região, até pela proximidade com rodovias

Empresário foi morto a tiros em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Foto: Polícia Civil

“É um crime que ocorre com certa frequência nessa região, principalmente pela facilidade de acesso a estradas, como Bandeirantes e Anchieta. Além de ter muita passagem desse tipo de moto”, disse.

As ações, segundo ele, costumam envolver pequenos grupos. “Normalmente estão sempre em dois, três indivíduos, até para conseguir levar a moto da vítima embora”, afirmou Lousano. Ele disse que, ainda que frequentes, os casos estão em queda após prisões efetuadas pela polícia na região.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados 66 roubos de veículo no 27º DP, onde o caso da Berrini foi notificado. No mesmo período do ano passado, foram 121 ocorrências no mesmo período, praticamente o dobro.

Até o final do mês passado, ninguém tinha sido preso. O Estadão voltou a entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública nesta segunda-feira, 15, para ter atualizações sobre as investigações da morte do empresário, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

