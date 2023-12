Jovem morre esfaqueado após reagir a assalto no centro de SP

Um jovem de 22 anos foi morto a facadas após reagir a um assalto em região próxima à Estação da Luz, no centro de São Paulo, na madrugada deste domingo, 10.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o crime teria ocorrido por volta das 3h, quando um grupo de cinco amigos estava na rua Florêncio de Abreu e foi abordado por cinco assaltantes.

Torre da estação da Luz, no centro de São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além do esfaqueamento, os suspeitos levaram celulares e bicicletas das outras vítimas. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. Foram solicitados exames do Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como latrocínio no 8º DP (Brás). A polícia civil também informou que “realiza diligências para identificar e prender os envolvidos” na morte do jovem.

Problemas recentes de segurança na região do centro de São Paulo têm afetado a vida de moradores e comerciantes da região. Entre os casos que chamaram atenção recentemente, há cerca de uma semana, o conhecido Bar Brahma, foi alvo de um ataque a pedradas após frequentadores reagirem a uma tentativa de furto. No último sábado, 9, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) sofreu uma tentativa de assalto, que resultou na quebra do vidro do carro em que estava.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pela secretaria:

“A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os envolvidos na morte de um jovem, de 22 anos, por volta das 3h deste domingo (10), na rua Florêncio de Abreu, Sé, centro de SP. GCMs foram acionados para atender a ocorrência e de acordo com as informações de testemunhas, a vítima, com mais quatro amigos, estavam na rua, quando foram abordados por cinco assaltantes. O jovem teria reagido e sido esfaqueado. Os suspeitos fugiram levando o celular e a bicicleta das demais vítimas. Foram solicitados exames do IML e o caso foi registrado como latrocínio no 8° DP (Brás).”