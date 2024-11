O atentado contra Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nesta sexta-feira, 8, foi um desfecho trágico que era iminente. Ele vinha fazendo a delação premiada e era suspeito de ter mandado matar um integrante importante do Primeiro Comando da Capital (PCC), o Cara Preta, e seu motorista. Como as matérias do Estadão têm mostrado, ele também fazia parte de um grupo da facção que movimenta muito dinheiro por causa das relações com o tráfico internacional de drogas.

Gritzbach voltava de viagem quando foi baleado no Aeroporto de Guarulhos. Foto: Polícia Civil/Divulgação

Isso acaba levando a vários esquemas de lavagem com criptomoedas, imóveis, postos de gasolina... e ele era um dos mediadores desse esquema de lavagem. Diante dessa ameaça de morte constante, já se falava e era sabido do grau de risco que Gritzbach corria. Tanto que ele chegou a sofrer um atentado por um sniper dentro do prédio em que morava. Portanto, esse quadro e essa forma de execução apontam para esse tipo de suspeita. Pelo que a gente vinha acompanhando nas apurações e por esse papel que ele teria na delação de vários esquemas do PCC que ele conhecia muito bem, a morte dele tinha virado uma questão de honra. É claro que depende de investigação, mas essa é uma hipótese que vem sendo construída e apurada pela polícia e pelo Ministério Público ao longo dos anos.

E por que um ataque no Aeroporto de Guarulhos? Acredito que isso tenha sido uma questão de oportunidade. Mesmo ele se protegendo e tomando precauções, essa ida ao aeroporto, provavelmente, foi uma chance de ele ser pego desprevenido.

Para os criminosos, o local público é pior para esse tipo de ataque, porque aumenta o risco de identificação, de prisão, de dar errado. O ideal para eles seria que fosse feito sem testemunha, de forma discreta. Mas foi sobretudo uma questão de oportunidade para eliminar um cara que era alvo central e uma questão de honra mesmo para essa cúpula muito endinheirada e forte. Foi uma chance que eles tiveram, provavelmente com uma informação que deve ter vindo de fontes que sabiam o que estava acontecendo. E eles tiveram tempo de planejar.

Então também tem essa coisa do vazamento de informação que é uma suspeita relevante. Como é que vazou? Como é que eles puderam chegar no alvo? Como é que eles tiveram a chance de fazer esse planejamento? São perguntas que ainda não têm respostas.