Metrô de SP: passageiros enfrentam filas e estações lotadas após falha na Linha 3-Vermelha

Por volta das 6h40, um equipamento elétrico da via na região da estação Tatuapé foi danificado e ocasionou a desenergizacão naquele trecho, no sentido Corinthians-Itaquera. Às 8h10, após intervenção de uma equipe de manutenção as vias foram reenergizadas.

Em seguida, já próximo da normalização, passageiros acionaram botão de emergência em um trem entre as estações Palmeiras-Barra funda e Marechal Deodoro, descendo à passarela de emergência da via. “Por isso, a circulação foi interrompida no trecho para orientação e retirada dos passageiros. Assim que as vias neste trecho foram liberadas, a circulação dos trens passou a ser feita de forma regular”, disse o Metrô.

Durante a ocorrência, os trens da Linha 3 operaram com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas.