Museu do Ipiranga: ingressos para reabertura esgotam em 10 minutos

O Museu do Ipiranga teve todos os ingressos para os quatro primeiros dias de reabertura para o público em geral esgotados em 10 minutos. As entradas foram colocadas à disposição na segunda-feira, 5, pela internet, com uma “enorme procura”, segundo a instituição, vinculada à Universidade de São Paulo (USP).

A entrada nos próximos dois meses será gratuita. Semanalmente, a partir das 10 horas das segundas-feiras, ingressos para os próximos seis dias serão disponibilizados pela instituição na plataforma Sympla, acessível também a partir do site museudoipiranga.org.br.

A reabertura do museu ocorrerá nesta terça-feira, 6 para convidados. No feriado de 7 de Setembro, o espaço receberá estudantes de escolas públicas e trabalhadores da obra de expansão e restauro.

O museu estará aberto ao público de terça-feira a domingo, das 11 às 17 horas, com entrada até as 16 horas. Ele fica localizado na Rua dos Patriotas, 20, no Parque da Independência, no Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.