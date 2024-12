O que aconteceu antes de PM arremessar homem de ponte na zona sul de São Paulo?

Um agente da Polícia Militar foi flagrado arremessando, com as próprias mãos, um homem do alto de uma ponte na madrugada da última segunda-feira, 2, na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo.

Nesta terça-feira, 3, a corporação instaurou um inquérito policial militar (IPM) e afastou 13 policiais envolvidos na ocorrência – as identidades dos envolvidos não foram reveladas. Os agentes são do 24.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Diadema, região metropolitana.

PUBLICIDADE No Instagram, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, prometeu “severa punição” aos envolvidos. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o comandante-geral da PM paulista, coronel Cassio Araújo de Freitas, também repudiaram o ocorrido. Para o Ministério Público, a conduta é “inadmissível”. “Foi uma ação desmedida, inexplicável”, afirmou ao Estadão o coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar. Segundo ele, as imagens indicam que o indivíduo não oferecia nenhum risco no momento em que foi arremessado da ponte pelo policial militar. “É uma ação que sugere uma violação de direitos humanos grave.”

Conforme informações da Polícia Militar, um grupo de 13 policiais militares tentou abordar uma moto em Diadema, mas a dupla que estava no veículo não teria atendido à voz de parada. Os agentes, então, os perseguiram por cerca de dois quilômetros e só conseguiram alcançá-los justamente onde o vídeo foi gravado, na Rua Padre Antônio de Gouveia.

“Quando fogem, eles ampliam a suspeita (de que há algo irregular). Não estou justificando, uma coisa não justifica a outra, mas os policiais suspeitaram por algum motivo”, afirmou Massera. Ainda não está claro o que teria levado à abordagem da dupla.

PM joga homem de ponte em SP Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo informações preliminares, o registro feito pelos agentes envolvidos indica que não foi encontrado nada de irregular com os dois homens durante a ocorrência. “Eles só qualificaram o colega dele (do homem agredido) e liberaram (a dupla)”, disse.

Antes de os dois irem embora, porém, um dos agentes comete a ação flagrada pelo vídeo. Uma das hipóteses apuradas é que o policial militar teria arremessado um dos homens da ponte como forma de represália pela perseguição.

“A gente não sabe, nesse trajeto (da perseguição), o que aconteceu: se ofenderam os policiais, o que é muito comum”, disse. “Mas, é claro, o policial não pode fazer isso. Ele tem que ter resiliência, tem que ter preparo para isso.”

O homem que foi alvo da agressão do policial ainda não foi identificado, mas ele teria saído do local andando, segundo testemunhas relataram posteriormente à polícia. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

A PM disse que ainda não sabe qual foi o papel de cada agente na ocorrência. Por isso, a decisão de afastar todos os 13 agentes envolvidos, até para conseguir individualizar as condutas. “Tem a atitude do policial que praticou a ação e de todos os policiais que se omitiram”, disse Massera.