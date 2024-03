Oito adolescentes fogem da Fundação Casa, em SP

A Corregedoria-geral da Fundação Casa abriu sindicância para apurar a fuga de oito adolescentes do centro socioeducativo Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. A fuga ocorreu no domingo, 10, por volta das 17 horas, de acordo com a entidade.

A investigação corre em sigilo, segundo a Fundação Casa. O Judiciário e os familiares foram informados da ocorrência.

Centro socioeducativo da Fundação Casa na Vila Leopoldina, zona oeste de SP Foto: ELIEL NASCIMENTO/FCASA

Imediatamente após o ocorrido, a unidade acionou a Polícia Militar que já capturou um adolescente e segue na busca pelos demais, informou a instituição, em nota. /Agência Brasil