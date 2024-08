Operação contra milícia formada por guardas-civis e PMs esvazia Cracolândia: 'Ficaram assustados'

A reportagem do Estadão encontrou nesta terça-feira, 6, o fluxo da Cracolândia bem mais esvaziado do que costuma ficar em outros dias em razão da Operação Salus et Dignitas (Segurança e Dignidade), do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE), que pretende desarticular uma milícia formada por guardas municipais e policiais militares que atua no centro de São Paulo para vender proteção a comerciantes contra a ação de bandidos e usuários de droga na região controlada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Era por volta das 11h quando um assistente social da Prefeitura até se assustou com a situação ao chegar na Rua dos Protestantes, onde os usuários se concentram atualmente. “Nossa, como está vazio hoje”, disse.

Megaoperação deflagrada nesta terça-feira mobiliza 1,3 mil agentes e cerca de 400 viaturas. Foto: Tiago Queiroz/Estadao

PUBLICIDADE Comerciantes da região relataram que, mesmo que não tenham sido o foco da operação, dependentes químicos se assustaram com a movimentação de viaturas logo pela manhã. Muitos deles, então, se dispersaram para outras regiões. A vendedora Maria Antônia Barbosa, de 22 anos, conta que chegou a ver uma correria entre os usuários do fluxo por volta de 7h30, quando as primeiras viaturas começaram a chegar na região para avançar com a operação.

”Correram para lá (no sentido Avenida Rio Branco), ficaram assustados com a quantidade de carros e a movimentação”, disse. Não há relatos de saques a comércios durante a dispersão.

Quando a reportagem chegou à região de Santa Ifigênia, por volta de 10h30, muitos lojistas estavam nas calçadas tentando acompanhar os passos da operação. Alguns disseram que se tratou de uma ofensiva relativamente silenciosa.

”Eram muitas viaturas por volta de 8h, mas muitas estavam com giroflex desligado para não chamar atenção”, disse Roberta Donaton, de 54 anos.

Dona de um estacionamento funcionando havia cerca de duas décadas próximo ao fluxo, ela fechou as portas em dezembro do ano passado. Agora, trabalha para um amigo. “Não tinha mais condições, se continuasse com as portas abertas iria morrer de fome.”

A megaoperação deflagrada nesta terça-feira, dia 6, mobiliza 1,3 mil agentes, cerca de 400 viaturas e um helicóptero. Ao todo, 117 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelos promotores, que contam também com a atuação de 105 policiais civis, mil policiais militares, 150 policiais rodoviários federais, 25 promotores e agentes do MPE, além de procuradores do Trabalho e fiscais das Receitas Estadual e Federal.

A Justiça ainda decretou o sequestro de 20 hotéis, cortiços e hospedarias, quatro estacionamentos, 15 ferros-velhos e oito lojas, bem como determinou a interdição de 44 estabelecimentos, que devem ser emparedados. Além disso, decretou a prisão de cinco acusados de participar da milícia, formada por guardas municipais e policiais militares, e dois envolvidos com negócios do PCC na região.