Ponte do Morumbi será interditada para obras do monotrilho; veja quando

A ponte Caio Pompeu de Toledo, também conhecida como Ponte do Morumbi, na zona sul de São Paulo, será totalmente interditada no trecho entre a Avenida Chucri Zaidan e a Rua Francisco Tramontano, sentido Morumbi, a partir das 23 horas deste sábado, 14. O bloqueio permanecerá até às 6 horas da manhã do domingo, 15, com a finalidade de montar a passarela de emergência da via d Linha 17-Ouro.

Como alternativa, os veículos vindos da avenida Chucri Zaidan e da avenida Morumbi que desejam realizar a travessia do Rio Pinheiros em direção ao bairro do Morumbi devem utilizar as Pontes Cidade Jardim, João Dias e Laguna.

A ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, conhecida como Ponte Cidade Jardim, poderá ser usada como alternativa aos moradores que desejem ir ao Morumbi, enquanto a ponte Caio Pompeu de Toledo estiver fechada Foto: TABA BENEDICTO

A Ponte Laguna poderá ser usada como alternativa aos moradores que desejem ir ao Morumbi, enquanto a ponte Caio Pompeu de Toledo estiver fechada Foto: MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

Placas de sinalização de trânsito serão instaladas no entorno da via para orientar os condutores sobre a interdição, além da atuação da equipe de apoio ao trânsito e agentes operacionais da CET no ponto de bloqueio, informa o metrô de São Paulo. O primeiro trem da Linha 17-Ouro do Metrô chegou a São Paulo no último domingo, 8. Ao todo, serão 14 trens trafegando na linha que ligará o Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, fazendo ligação com a Linha 5-Lilás e a Linha 9-Esmeralda, na zona sul de São Paulo.

Os monotrilhos da futura Linha 17-Ouro do Metrô passarão por oito estações: Congonhas, Jardim Aeroporto, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi.