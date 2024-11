Quem é Vinicius Gritzbach, empresário delator do PCC assassinado no Aeroporto de Guarulhos

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, envolvendo os negócios da facção paulista na região do Tatuapé, na zona leste paulistana.

Sua trajetória está associada à chegada do dinheiro do tráfico internacional de drogas ao PCC. Ele fechara acordo de delação premiada em abril. Em reação, a facção pôs um prêmio de R$ 3 milhões pela sua cabeça. Gritzbach era um jovem corretor de imóveis da construtora Porte Engenharia quando conheceu o grupo de traficantes de drogas de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta. Foi a acusação de ter mandado matar Cara Preta, em 2021, que motivou a primeira sentença de morte contra ele, decretada pela facção.

Para a polícia, Gritzbach havia sido responsável por desfalque em Cara Preta de R$ 100 milhões em criptomoedas e, quando se viu cobrado pelo traficante, decidira matá-lo. O empresário teria contratado Noé Alves Schaum para matar o traficante.

O crime aconteceu em 27 de dezembro de 2021. Além de Cara Preta, o atirador matou Antonio Corona Neto, o Sem Sangue, segurança do traficante. Conforme as investigações, Schaum foi capturado pelo PCC em janeiro de 2022, julgado pelo tribunal do crime e esquartejado por um criminoso conhecido como Klaus Barbie, referência ao oficial nazista que atuou na França ocupada na 2ª Guerra, onde se tornou o Carniceiro de Lyon.

O Klaus Barbie do PCC é conhecido por se deixar filmar enquanto se diverte esquartejando as vítimas ainda vivas. O corpo de Schaum foi deixado em Suzano, na Grande São Paulo, com um bilhete: “Esse pilantra foi cobrado em cima da covardia que fez em cima dos nossos irmãos: Anselmo e Sem Sangue”. Sua cabeça foi abandonada na mesma praça onde Cara Preta fora executado, no Tatuapé.

Logo em seguida, foi a vez de Gritzbach ser sequestrado e levado para um tribunal da facção sob as ordens do traficante Claudio Marcos de Almeida, o Django. O empresário contou que lhe exibiram o vídeo em que Klaus Barbie esquartejava Schaum. Os bandidos, no entanto, decidiram soltá-lo. Para a polícia, o motivo era o fato de quer só Gritzbach sabia as chaves para o resgate das criptomoedas – matá-lo, seria perder o dinheiro para sempre.

Tiroteio deixa homem morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foto: Reproducao G1

As coisas começaram a mudar quando surgiram as primeiras informações sobre sua delação. Era véspera do Natal de 2023, quando o empresário ainda estava em prisão domiciliar, um tiro de fuzil foi disparado em direção a Gritzbach, que estava na janela de seu apartamento no Tatuapé.

A bala atingiu sua janela, mas errou o alvo. Na época, ele já negociava o acordo de delação com os promotores do Grupo de Atuação Especial e Combate (Gaeco). A delação foi proposta pela defesa em setembro de 2023. O Gaeco concordou com a delação e o acordo homologado pela Justiça em abril de 2024.

O empresário resolveu apresentar sua versão sobre os negócios do crime organizado no futebol. Um de seus anexos é o chamado PCC Futebol Clube. Gritzbach entregou ainda documentos sobre quatro empreendimentos da construtora Porte Engenharia e Urbanismo no Tatuapé.

A região é onde a cúpula do PCC tem comprado imóveis e levado uma vida de luxo, como mostram reportagens do Estadão. A construtora é alvo de investigação do Ministério Público Estadual sob a suspeita de ter vendido mais de uma dezena de imóveis para traficantes de drogas do PCC na região do Tatuapé.

Segundo a delação premiada, executivos da Porte receberam pagamento de imóveis em dinheiro em espécie e sabiam de registros de bens em que o verdadeiro proprietário ficava oculto. Os bandidos também teriam lavado dinheiro adquirindo casas na Riviera de São Lourenço, litoral norte do Estado. Além disso, são suspeitos de pagar propinas milionárias a policiais civis. À época, procurada pelo Estadão, a Porte Engenharia disse que Gritzbach deixou os quadros da empresa em 2018 e afirmou desconhecer que entre os clientes do ex-funcionário estivessem pessoas ligadas ao crime organizado. Também declarou que não teve "conhecimento do documento da delação" e afirmou cumprir a lei. Nesta sexta-feira, a construtora disse que "segue à disposição para contribuir com os processos investigativos em curso". A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que qualquer desvio de conduta de agentes será apurado "rigorosamente".

Na delação, Gritzbach disse que conheceu os integrantes da facção “no âmbito do ambiente de trabalho da Porte” por meio de um corretor de imóveis em razão da venda de dois apartamentos no bairro.

O delator apresentou aos promotores cópias de mensagens trocadas com diretores da Porte. Gritzbach chegava a ganhar R$ 1 milhão de comissão por mês. Com sentença de morte decretada pela facção, Gritzbach sabia que tinha cabeça a prêmio.