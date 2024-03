Ronaldo Ésper fala sobre casa invadida por quadrilha: ‘Me agrediu na escada e me deixou desmaiado’

Ao tentar impedir o avanço da invasão, Ésper acabou sendo espancado. “Ele me agrediu na escada, me deixou desmaiado no chão, fui nocauteado. Isso já devia ser umas 23h, quando me senti um pouco melhor, percebi que não conseguia mexer as pernas”, disse ainda à Record. O estilista precisou de oito pontos em um ferimento na cabeça.

Ferido, Ésper passou a madrugada no chão e só foi socorrido pela manhã por vizinhos que acionaram a emergência. Nas redes sociais, uma publicação no perfil do estilista feita pela equipe de assessoria comunicou o ocorrido. “Ronaldo passou por atendimento médico e já se encontra em recuperação em local seguro e amparado por seus familiares e amigos”, diz a nota.