Americanópolis: leitor se queixa de falta de iluminação pública

Reclamação de Cláudio Antônio Silva: “Sou morador da Rua Torroselas, no bairro Americanópolis, zona sul da cidade de São Paulo. Em razão das chuvas, a rua ficou totalmente escurecida. Como trabalho à noite, eu tenho um problema de segurança ao retornar para minha casa todos os dias. A solicitação foi feita com pedido de reparo no local. Veio uma equipe e reparou a iluminação pública, porém, não em todos os locais. Ocorre que temos duas vielas na rua e na que fica situada na altura do número 219 o reparo não foi feito. A minha queixa se deve ao fato de ter aberto tantos protocolos e a demora no atendimento. Enviei várias solicitações e os pedidos simplesmente foram encerrados. Peço que me auxiliem a resolver o problema. Antecipadamente agradeço.”

Resposta da SPRegula: ”A equipe da SPRegula realizou a manutenção e restabeleceu a iluminação pública na Rua Torroselas, em Americanópolis, após o rompimento dos cabos de energia. Vale ressaltar que as solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Os pedidos são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais.

O leitor foi informado sobre a medida tomada pela empresa. Se necessário, pode voltar a entrar em contato novamente.