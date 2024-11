Azul: leitora cobra ressarcimento por alteração de voo

Reclamação de Telma Guimarães: “Novamente recorro a este importante canal do Estadão, do qual sou assinante, para reclamar de um cancelamento de um voo da Azul no dia 20 de setembro, de Goiânia para Campinas, no interior de São Paulo. Sem explicação, a companhia cancelou o voo da manhã, passando-o para as 20 horas do mesmo dia. Eu estava a trabalho em Campo Grande, e precisei pagar uma diária extra de hotel para esperar pelo voo noturno, que também atrasou uma hora, deixando o aeroporto uma hora depois do horário marcado. Total desrespeito com os passageiros. Obrigada pela ajuda na resolução do caso.”

Resposta da Azul: “A Azul informa que já está em contato com a cliente para prestar todo o apoio e esclarecimento sobre o ocorrido. A companhia reforça que o caso já está em análise e em processo de conclusão.”

Posteriormente, a leitora disse que foi ressarcida pelo ocorrido. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.