Caixa Econômica Federal: leitora questiona mudança de operação bancária para 3701

Marilda Tieko se queixa de mudança em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, a qual só teve conhecimento por meio do aplicativo.Reclamação de Marilda Tieko: “A Caixa Econômica Federal mudou a operação e o número da conta bancária. Consta no aplicativo. Ninguém me avisou do banco. Gostaria de entender o motivo e como fica com relação ao cartão de débito com número antigo. No lugar de operação 001, aparece agora 3701, com novo número de conta.

Resposta da Caixa Econômica Federal: “A Caixa Econômica Federal informa que está modernizando seus sistemas e, quando há alterações em número de conta, seja ela poupança ou corrente, o cliente é informado previamente e de forma individual por meio dos canais oficiais.”

Informa ainda que após a realização das alterações:

Poderão ser utilizados qualquer um dos dois números de conta, o antigo ou o novo, sendo os agendamentos preexistentes migrados automaticamente para a nova conta;

O cartão e a senha continuarão funcionando e não haverá necessidade de emissão de novo cartão até que o atual vença ou que o cliente solicite uma nova via;

O usuário, senha da internet, assinatura eletrônica e chaves Pix da conta continuam os mesmos;

A nova numeração poderá ser consultada pelo Internet Banking CAIXA, nos extratos impressos nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui.

A leitora foi informada da mudança, que também ocorreu para outros clientes do banco. Se necessário, pode entrar em contato novamente.

Leitora questiona mudança em número da conta bancária. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

