Carrefour: leitora reclama de dificuldade para realizar cadastro e resgatar pontos

Reclamação de Maria Veronika Kéri: “Fui Painelista do Carrefour durante 2021, 2022 e 2023. O resgate dos pontos adquiridos por responder o “Painel do Carrefour " feito por e-mail é pelo questionário de pesquisa de qualidade. Relativos aos anos de 2021 e 2022, tudo foi feito em ordem em fevereiro e março dos anos seguintes. Durante 2023, recebi menos Questionários de Painelista para responder mas, mesmo assim totalizou 1.060 pontos, o que equivale a R$ 53. Em março de 2024, comecei a perguntar ao Carrefour sobre o resgate dos pontos. Responderam ainda não ter data. Após várias trocas de mensagens, finalmente em 20 de maio, fui informada que já poderia resgatar meus pontos, usando o aplicativo do Carrefour até 20 de agosto deste ano. Em 2 de junho deste ano, fui ao balcão de atendimento do hipermercado Jardim Pamplona, onde a gentil atendente me acompanhou e orientou com a instalação do aplicativo Meu Carrefour mas, o aplicativo não aceitava fazer o cadastro. A atendente tentou durante meia hora, até tentou fazer pelo seu próprio smartphone sem sucesso, pois o aplicativo estava fora do ar. Aconselhou-me a voltar no dia seguinte, para poder falar com o escritório. Dia 3 de junho, voltei ao balcão de atendimento. A também gentil atendente me acompanhou no meu cadastramento no aplicativo, o que novamente foi impossível. Entrou em contato com o Carrefour pelo telefone, mas ao passar a ligação à pessoa encarregada sobre resgate de pontos de Painelista, a ligação caiu. A atendente tentou me cadastrar usando seu próprio smartphone. Mudei a senha, registramos, ela conseguiu colocar o cep. Mas, ao colocar o CPF, o aplicativo não aceitou. A atendente terminou seu turno, e me passou à sua colega. Decidi e mandei e-mail para o atendimento, pedindo que mandasse autorização para o resgate, já que era impossível me cadastrar no aplicativo. Até hoje não recebi resposta.”

Resposta do Carrefour: “Informamos que, após contato e orientações, a cliente conseguiu acessar o aplicativo e resgatar os cupons.”

Posteriormente, a leitora nos informou que o caso foi resolvido.