Cemitério da Lapa: leitor questiona sinalização na região

Reclamação de Waldir Gandolfi: “Há anos, a Prefeitura de São Paulo sinalizou o trânsito na região da entrada do Cemitério da Lapa, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. Hoje, as mãos de trânsito foram alteradas e você chega em um ponto em que é contramão. Sem saída. Não há outra sinalização. Por que esse descaso com essa localidade? Gostaria de ajuda com relação ao trânsito nesta região.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CEt): “A Companhia de Engenharia de Tráfego entrou em contato com o munícipe, que explicou que sua solicitação se refere à sinalização de orientação ao cemitério. A CET informou-lhe então que existe essa sinalização para orientar os condutores no acesso ao local. O trajeto indicado pelas placas é: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, vire à esquerda na Rua Barbalha, à direita na Rua Maria Augusta Thomaz chegando ao portão do Cemitério da Lapa, que pode ser acessado junto à Rua Bergson (portanto, antes da contramão de direção, ao lado da praça existente). Há também placas orientando quem acessa pelo lado oposto do cemitério pela Rua Bergson nº 347, adentrando ao portão. A área de estacionamento do cemitério é atendida pelos dois portões, tanto pela Rua Bergson quanto pela Rua Maria Augusta Thomaz.”

Posteriormente, o leitor agradeceu à reportagem, mas disse que não há as sinalizações citadas pela companhia.