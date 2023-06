Claro: Leitor reclama de cobrança indevida por parte da empresa de telefonia

Oscar Yoshio Matsuda se queixa que um atendente da Claro Net ofereceu um pacote para ele promocional, no entanto, em contato com a empresa depois, foi informado sobre valores diferentes.

Reclamação de Oscar Yoshio Matsuda: “Em dezembro do ano passado, eu liguei para Claro para informar o novo número do meu cartão. O atendente viu que no combo não tinha uma conta de celular e ofereceu uma linha da Claro. Informei que tinha Claro pré-pago controle descontado em conta corrente no valor de R$ 45,50. Daí, ele ofereceu colocar em uma conta só o celular também no valor reduzido total das quatro contas(TV, internet, netfone e o celular) no total de R$ 160,00. e ainda ofereceu aumentar a velocidade de 70 MB para 120MB e que teria que trocar o modem do Wi-Fi e net fone fixo. Falei que meu celular já é 5G e que estava pegando só 4G. O atendente ofereceu enviar um novo chip 5G junto com o funcionário que iria trazer um novo modem. Concordei com a nova condição, ainda com o valor reduzido. Posteriormente, um funcionário trouxe o modem, mas não trouxe o chip. Em contato novamente com a Claro, fui informado que eu tinha solicitado uma nova linha de celular e seria cobrado um valor adicional de R$ 84,80. Eu liguei várias vezes e escrevi para a ouvidoria, mas até agora nada. Peço ajuda para que minha situação seja esclarecida, pois foi a empresa que me ofereceu a promoção. Não acho justo pagar a mais pelo serviço. Muito obrigado desde já pelo auxílio.”

Leitor reclama de cobrança indevida por parte da empresa de telefonia. Foto: Pixabay

Resposta da Claro: “A Claro informa que entrou em contato com o Sr. Oscar, realizou os ajustes necessários e continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.