Claro: leitor reclama de cobranças indevidas de operadora de telefonia

Aldo Bertolucci reclama que cancelou o serviço de TV, internet e telefone fixo da Claro, mas continua recebendo cobranças.

Reclamação de Aldo Bertolucci: “Em dezembro passado, eu rescindi meu contrato com a Claro que incluía TV, internet e telefone fixo. Em seguida, como combinado com a empresa, eu devolvi todos os equipamentos que estavam comigo. No início do ano, para minha surpresa, eu recebi uma conta que paguei porque entendi que se referia a algum período residual do contrato. Ocorre que a Claro continuou cobrando contas de telefone fixo nos meses seguintes, o que achei um absurdo. Tentei muitas vezes entrar no aplicativo e no telefone da Claro, sem sucesso. O que me deixa indignado é com a falta de alternativas para conseguir realizar o cancelamento de um produto da operadora Claro por seus canais de comunicação. Como disse, tentei de várias formas resolver esta situação com a empresa de telefonia, mas sem sucesso. É muito ruim sermos tratados desta forma por essa empresa. O Estadão pode me ajudar a cancelar essas cobranças indevidas, por favor? Recorro ao jornal porque já tentei de todas as formas, mas a empresa não resolve a minha situação. Obrigado desde já. Espero que a operadora entre em contato comigo e resolva, o quanto antes, esta situação de cobranças indevidas por um serviço já cancelado por mim.”

Leitor reclama de cobranças indevidas de operadora de telefonia. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Resposta da Claro: “A Claro informa que entrou em contato com o Sr. Aldo e realizou os ajustes necessários. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento.”

