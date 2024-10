Guarulhos: leitora solicita reembolso de pagamento de taxa ambiental

Reclamação de Elisete Pinheiro: “Gostaria de contato com o apoio do jornal Estadão para receber o reembolso de valor devido pelas autoridades de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. No caso, trata-se de um valor que é devido para a minha mãe. Desta forma, venho por meio deste pedido solicitar o reembolso da taxa ambiental paga no valor integral e cota única de R$ 159,44 em 22 de maio deste ano da proprietária Ortencia Albano Pinheiro. Ela mora na Cidade Soberana, em Guarulhos. Gostaria de saber como devo proceder para ser ressarcida desse valor. Fico no aguardo de um retorno. Obrigada.”

Resposta da Secretaria da Fazenda de Guarulhos: “A Secretaria da Fazenda de Guarulhos informa que a senhora Ortencia pode solicitar o ressarcimento do valor a que ela tem direito no site. Ela deverá ter em mãos o número do RGI da Sabesp, presente na conta de água, e seguir o procedimento indicado no portal. Ao final do processo, ela receberá um número de protocolo, por meio do qual poderá acompanhar o ressarcimento.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.