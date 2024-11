Jardim Paulista: leitora reclama de ruas com buracos na região

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) durante vistoria feita na manhã de quarta-feira, 30, não encontrou buracos nas Ruas Estados Unidos e José Maria Lisboa. Na Rua Tatuí, foi identificada a necessidade dos serviços de tapa-buraco. O trabalho já foi incluído no cronograma das equipes. O munícipe pode solicitar serviços de tapa-buraco da Prefeitura por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.